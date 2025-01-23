Из Поморья в ЛНР ушли средства наблюдения

Представитель регионального Народного фронта Игорь Бакулов доставил на передовую два телевизора, видеокамеру, 300 метров кабеля на ретранслятор, принтер, ноутбук и другую технику для бойцов из Архангельской области.



В ответ земляки из 200-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, несущие службу на луганском направлении, прислали благодарность всем северянам, причастным к формированию дорогостоящей посылки.



Желаем нашим ребятам успешного выполнения боевых задач и продолжаем сбор для военнослужащих Поморья: pobeda.onf.ru/requiremen.... Присоединяйтесь!