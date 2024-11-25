Жители Поморья купили 90 одеял для участников СВО

Представители одного из предприятий Поморья вновь принесли в Народный фронт гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

На этот раз жители Архангельска приобрели 45 облегчённых одеял из лебяжьего пуха и 45 спасательных изотермических накидок многоразового использования из специальной фольги.

Первые позволят укрывать и переносить раненых бойцов, а вторые защитят парней от переохлаждения, ведь спасательные одеяла сохраняют до 90 процентов тепла тела человека.

Мы благодарим земляков за неравнодушную гражданскую позицию. Последовать их примеру может каждый. Для этого отправьте любую сумму средств на региональный счёт «Всё для Победы»: pobeda.onf.ru/requiremen... или приносите помощь в наш штаб на Троицком, 39.