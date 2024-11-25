Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Поморья купили 90 одеял для участников СВО

Представители одного из предприятий Поморья вновь принесли в Народный фронт гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. 

На этот раз жители Архангельска приобрели 45 облегчённых одеял из лебяжьего пуха и 45 спасательных изотермических накидок многоразового использования из специальной фольги.
Первые позволят укрывать и переносить раненых бойцов, а вторые защитят парней от переохлаждения, ведь спасательные одеяла сохраняют до 90 процентов тепла тела человека. 

Мы благодарим земляков за неравнодушную гражданскую позицию. Последовать их примеру может каждый. Для этого отправьте любую сумму средств на региональный счёт «Всё для Победы»: pobeda.onf.ru/requiremen... или приносите помощь в наш штаб на Троицком, 39.

03 январь 11:47 | : Политика

Главные новости


«Я стою у ресторана», ч. 19. Оман – страна трезвости и вкусностей
Пережитки старого быта. Уплотнение. И другие вести Поморья из декабря 1924 года…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (16)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20