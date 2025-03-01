Из Архангельска в зону СВО отправляются продукты питания и вкусняшки

В региональный Народный фронт обратились представители одной из архангельских страховых компаний. Коллектив организации по личной инициативе собрал денежные средства, чтобы помочь землякам – участникам специальной военной операции.



Всю сумму потратили на продукты питания. Приобрели то, что долго хранится и не требует большого времени для приготовления. Это сухие супы, пюре, каши, макаронные изделия, разные виды круп, чай, кофе и, конечно же, сладости – шоколадные конфеты и бисквитные пирожные.



Продуктовая посылка от страховщиков отправится на передовую уже в середине апреля. Вместе с другой гуманитарной помощью её доставят нашим ребятам представители Народного фронта.



Присоединяйтесь к сбору средств для бойцов из Архангельской области: pobeda.onf.ru/requiremen...! Победа будет за нами!