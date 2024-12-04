Архангелогородец купил для бойцов СВО 100 упаковок дорогой ”обезболки”

В Народный фронт обратился житель областного центра Юрий Спиридонов. Он передал нам 100 шприцов с дорогостоящим обезболивающим препаратом для земляков-военнослужащих.



Медикаменты приобрёл сын мужчины – архангелогородец Вадим Спиридонов. С начала СВО он постоянно помогает бойцам и мирным жителям новых регионов России.



С каждой зарплаты молодой человек приобретает “гуманитарку” для детских домов и воинских подразделений.



Переданные лекарства Народный фронт доставит “за ленту” в марте. Хотите последовать примеру отзывчивого земляка? Приходите в наш штаб на Троицком, 39 и присоединяйтесь к сбору для наших ребят: pobeda.onf.ru/requiremen