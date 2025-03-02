Ремонт ФОК в Вельском районе попал в Народную программу "Единой России"

Замгубернатора Архангельской области, председатель регионального совета сторонников «Единой России» Сергей Пивков посетил Вельский район.

Во время рабочего визита в Вельск Сергей Пивков и глава района Андрей Гуляев осмотрели местный физкультурно-оздоровительный комплекс, который планируется капитально отремонтировать с привлечением федеральной субсидии. Проект будет реализован в соответствии с приоритетами Народной программы «Единой России»

ФОК эксплуатируется 15 лет. Здесь тренируются воспитанники местной спортшколы, проводятся соревнования регионального и муниципального уровней по различным видам спорта, включая единоборства и бальные танцы.

С момента постройки капитальный ремонт здания не проводился, техническое обследование выявило серьёзные проблемы, требующие оперативного вмешательства.

По поручению губернатора Архангельской области, секретаря реготделения «Единой России» Александра Цыбульского наш регион активно участвует в различных федеральных программах, в том числе и по линии Министерства спорта России.

Вместе с коллегами приняли решение заявить объект в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» для привлечения федерального финансирования.

В настоящий момент актуализируется проектно-сметная документация, примерная стоимость ремонтных работ составит порядка 40 млн рублей. Сюда войдут работы по обновлению фасада и кровли здания, ремонту полов в спортзале, замене оконных блоков и освещения, а также закупка дополнительного оборудования.