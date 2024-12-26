Архангельские сторонники «Единой России» реализуют свежие идеи

В исполкоме реготделения партии «Единая Россия» прошло заседание совета сторонников. Его провел вновь назначенный председатель совета заместитель губернатора Сергей Пивков.

Как отметил, открывая заседание руководитель исполкома реготделения партии Андрей Кожинов, состав сторонников значительно обновился, как и поставленные перед ним задачи.

Так, в новом составе совета сторонников работать будут министр труда Архангельской области, партиец со стажем Владимир Торопов, и.о. ректора САФУ Павел Марьяндышев, депутат Архангельского областного Собрания Сергей Самодов, заместитель руководителя исполкома реготделения «Единой России» Артем Докучаев, начальник управления физической культуры и спорта администрации Архангельска Артем Фомин, исполнительный директор Ассоциации «Ресурсный центр добровольчества Архангельской области» Виктория Звягинцева, исполняющая обязанности, и.о. директора Центра поддержки молодой семьи Ольга Миловидова, представитель бизнес сообщества Максим Архипов, заместитель директора Центра «Патриот» Елена Кривоносова, сотрудник отряда спецназначения «Ратник», участник специальной военной операции Владимир Кипаев, руководитель медиахолдинга «Регион 29» Евгений Ильин.

В таком обновленном составе региональный совет сторонников обсудил основные направления работы. Так, сегодня у совета четыре основных направления работы. В первую очередь, это партийное строительство. По данным реготделения, сейчас в Архангельском области числится на учете 9152 сторонника и 8475 членов партии. В 2024 году прирост сторонников составил 821 человека, а новыми членами партии стали 699 человек. Большую роль в этой работе играет институт сторонников «Единой России».

Еще одно направление работы – организации различных мероприятий, реализация акций – как федерального уровня, так и регионального. В том числе, инициированных самими сторонниками. Среди них такие, например, как добрая акция «Коробка храбрости», в рамках которой ведется сбор игрушек для детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Или акция «Лучший друг», в рамках которой мы оказываем поддержку приютов для животных. Ну и, конечно, все сторонники повсеместно задействованы в многочисленных акциях по сбору помощи военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции и мирным жителям освобожденных регионов.

Как рассказал Сергей Пивков, одно из важных мероприятий, которое проходит под эгидой сторонников «Единой России» – спортивный марафон «Сила России».

Сразу хочется благодарить Сергея Анатольевича за активное включение в его работу. Так, спортивный марафон стартует уже 20 февраля, а 22 февраля при поддержке партии в Архангельске пройдет второй Арктический забег «По следам кудесников».

Весьма важное направление работы сторонников «Единой России» - проект «Дискуссионный клуб», в рамках которого ведется обсуждение предложений по изменению законодательства, новых законодательных инициатив.

Также сторонники активно работают в Центре поддержки гражданских инициатив,

помогая некоммерческим организациям в их повседневной работе

и получении грантовых средств.

Сергей Пивков предложил членам совета сторонников подумать над новыми форматами работы, активно предлагать к реализации свои идеи.

По мнению Елены Кривоносовой, сторонникам партии следует больше внимания уделять работе с молодежью. Как ее привлечь в свои ряды?

- Быть открытыми к новым трендам, привнести в свою работу нечто новое, отличное от обычных стандартных мероприятий – разрабатывать и реализовывать современные молодежные проекты, что позволить говорить с молодым поколением на одном языке, - считает Елена.

Виктория Звягинцева подняла вопрос об отправке волонтеров в Анапу на уборку пляжей от мазута. Андрей Кожинов рассказал, что в Анапе открыт волонтерский центр «Единой России», куда в скором времени отправятся волонтеры и из Архангельской области при поддержке сторонников партии.

Обсудили сторонники также большой комплекс работы по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, развитие волонтерской деятельности в целом, организацию выставки «Жены героев», сотрудничество с Губернаторским центром «Вместе мы сильнее», развитие спорта, в том числе проведение целого ряда спортивных мероприятий – от хоккейного турнира для детей до участия уже в эти выходные Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», а также другие направления работы.