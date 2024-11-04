Народная программа ЕР помогла Онеге осветить лыжные трассы

На лыжной трассе в Онеге, расположенной рядом со спортивной школой, установили опоры освещения.

Объект на месте осмотрел заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков во время рабочей поездки в Онежский район.

Проект стоимостью около двух миллионов рублей профинансирован из местного и областного бюджетов в рамках Народной программы «Единой России».

«В настоящее время освещение уже подключено на дистанции протяженностью 1,5 километра», – отметил заместитель губернатора Сергей Пивков. – «Обустройство освещения трассы позволит любителям лыжного спорта продолжать тренировки в вечернее время.

Этот проект является частью более широкой программы развития спортивной инфраструктуры в Онежском районе, где за последние годы были реализованы различные инициативы по созданию и модернизации спортивных объектов. Так, с 2021 года в Онеге была построена скейт-площадка в городском парке, проведен капремонт спортивного зала Дворца спорта, построена универсальная спортплощадка в селе Порог, - сообщили в министерстве спорта Архангельской области.

Во время рабочей поездки в Онежский район заместитель губернатора Сергей Пивков встретился с представителями местной администрации. Одним из ключевых вопросов стала работа онежской спортивной школы.

Директор школы Наталья Иконникова озвучила основные проблемы, требующие решения: капитальный ремонт лыжероллерной трассы с расширением и установкой ограждения, обновление тренировочных домиков для биатлонистов и лыжников и ремонт основного спортивного зала.

Обновление инфраструктуры школы Сергей Пивков назвал важным аспектом для развития спорта в Онежском районе. Один из вариантов привлечения средств на это - участие в федеральной программе, для чего в ближайшее время необходимо разработать качественную проектно-сметную документацию.

«С 2026 года начнет действовать федеральная программа по строительству капитальных зданий и реконструкции спортивных объектов. Архангельская область обязательно примет участие в программе, в которую может быть включена и спортшкола с лыжероллерными трассами в Онеге», - пояснил Сергей Пивков. – «В связи с этим в течение 2025 года администрации района нужно активно заниматься разработкой проектно-сметной документации, поскольку подготовка документов для такого крупного объекта требует значительного времени и усилий».