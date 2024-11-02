Госслужащие Поморья купили лекарства для земляков на СВО

Представители "Центра лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской области" передали в Народный фронт 33 упаковки обезболивающих препаратов для их дальнейшей доставки на передовую.



Медикаменты отечественного производства предназначены для ликвидации острых и хронических болей. С их помощью лечат внезапные сильные синдромы и облегчают состояние пациентов после хирургических вмешательств. Для удобства в использовании в полевых условиях растворы для инъекций упакованы в шприцы-тюбики.



Переданные лекарства и другие изделия тактической медицины будут доставлены на линию боевого соприкосновения с ближайшей отправкой гуманитарного груза, собранного Народным фронтом. Поездку в новые регионы России планируется совершить до конца года.