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Госслужащие Поморья купили лекарства для земляков на СВО

Представители "Центра лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской области" передали в Народный фронт 33 упаковки обезболивающих препаратов для их дальнейшей доставки на передовую.

Медикаменты отечественного производства предназначены для ликвидации острых и хронических болей. С их помощью лечат внезапные сильные синдромы и облегчают состояние пациентов после хирургических вмешательств. Для удобства в использовании в полевых условиях растворы для инъекций упакованы в шприцы-тюбики.

Переданные лекарства и другие изделия тактической медицины будут доставлены на линию боевого соприкосновения с ближайшей отправкой гуманитарного груза, собранного Народным фронтом. Поездку в новые регионы России планируется совершить до конца года. 

17 ноябрь 10:00 | : Политика

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