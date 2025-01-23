Доски из Поморья помогли восстановить блиндаж после атаки ВСУ

В Народный фронт в Архангельской области пришла заявка от военнослужащих с херсонского направления с просьбой помочь с пиломатериалами.



После нападения вражеских дронов укрытие наших ребят серьезно пострадало. Мы оперативно нашли предпринимателя, предоставившего 50 кубов досок разного калибра, и доставили парням “за ленту” брус, шпунтованную, обрезную и строганную доску.



Теперь наши военнослужащие находятся в безопасности. А Народный фронт Поморья продолжает сбор гуманитарного груза для защитников Донбасса. Помочь бойцам из Архангельской области можно, перечислив средства на общий сбор от региона: pobeda.onf.ru/requiremen.... Победа будет за нами!