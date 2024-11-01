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В Архангельске идет ремонт инфекционного корпуса областной больницы

В соответствии с приоритетами Народной программы "Единой России", в Архангельске продолжается масштабная реконструкция инфекционного корпуса областной больницы.

 Капитальное обновление объекта, начатое в 2019 году частичным ремонтом (замена окон, восстановление фасада), продолжается в рамках арктической "Единой субсидии" и рассчитано на два года (2024-2025).

 На эти цели выделено порядка 280 миллионов рублей.

 В рамках проекта проводятся работы по замене внутренних систем и ремонту помещений, включая подвальные помещения и чердак.

 В настоящее время ведутся работы по демонтажу перекрытий и перегородок, замене инженерных коммуникаций: электропроводки, сантехники, системы вентиляции и медицинских газов, а также полов, дверей, лестниц, оборудования пожарных выходов.

 По словам министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского, инфекционная служба после ремонта получит новое, современное оснащение:

 "Впервые в истории инфекционного корпуса будут установлены два комфортабельных лифта. Кроме того, будут созданы оснащенное реанимационное отделение для инфекционных больных и отделение дневного стационара для лечения больных с хроническими вирусными гепатитами. В итоге здесь появится не просто обновленный корпус, а современный медицинский центр, оснащённый необходимым оборудованием", – подчеркнул Александр Герштанский.

 На время ремонта инфекционное отделение Архангельской областной больницы располагается по адресу: ул. Тимме, 1.

 Реконструкция инфекционного корпуса - важный шаг в реализации национального проекта "Здравоохранение", направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи жителям Архангельской области.

07 ноябрь 13:00 | : Политика / Экономика

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