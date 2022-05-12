Екатерина Прокопьева проверила темпы ремонта сельских школ Поморья

Капитальный ремонт школ – один из приоритетов народной программы партии «Единая Россия».
Рочегодскую школу по графику должны закончить в середине декабря, но подрядчик наращивает объёмы работ, чтобы сдать объект раньше срока.
Пока ученики начальной школы занимаются в здании детского сада, а старшие дети - в мастерских. Образовательный процесс идёт по плану.
Председатель Архангельского областного Собрания депутатов обратила внимание на необходимость благоустройства пришкольной территории.
«К вопросам ремонта нужно подходить комплексно, поэтому территория вокруг школы тоже требует внимания. Нужно создать не просто красивую, но и функциональную зону, подумать о спортплощадке. Варианты решения надо искать уже сейчас, а я вам в этом постараюсь помочь», – сказала Екатерина Прокопьева (фракция «Единая Россия»).
В 2023 году капитальный ремонт в рамках федеральной программы ожидает и школу в Березнике. Спикер регионального парламента вместе с заместителем председателя регионального правительства Иваном Дементьевым, главой округа Александром Первухиным и председателем окружного Собрания депутатов Надеждой Салыкиной обсудили этапы подготовки к реализации проекта.
«Архангельская область вошла в число лидеров по объему финансирования капремонта школ на Северо-Западе и в целом в стране благодаря большой работе, которую проделала команда губернатора. Сегодня мы находимся на этапе принятия бюджета, поэтому важно предусмотреть все нюансы, чтобы получить достойный результат – обновленное образовательное пространство, в котором хочется учиться и работать», – подчеркнула Екатерина Прокопьева.