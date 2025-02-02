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Архангельские наливайки отбросили от жилых домов еще на 30 метров

Правда, пока только документально.

Муниципальная власть определила расстояние от многоквартирных домов, на котором может осуществляться продажа алкоголя в предприятиях общепита. Принято решение об увеличении расстояния границ с 20 до 30 метров. Оно было озвучено на совместном заседании совета по предпринимательству и инвестициям Архангельска и комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики городской Думы. В нём принял участие глава города Дмитрий Морев.

Напомним, законодательная инициатива об ограничении работы наливаек принадлежит Архангельскому областному Собранию депутатов и поддержана региональным правительством во главе с губернатором Александром Цыбульским, а также Советом Федерации. На областном уровне в декабре 2024 года вышел закон, согласно которому муниципалитеты были обязаны установить прилегающие территории к многоквартирным домам, в пределах которых нельзя в ночное время продавать алкогольную продукцию. 

 Всего в Архангельске расположено около 360 предприятий общественного питания. За прошлый год в городскую администрацию поступило 27 обращений граждан, и коллективных в том числе.

Драки, пьяные крики под окнами среди ночи, отвратительное поведение посетителей этих заведений – всё это наблюдали не только взрослые, но и дети.

Глава Архангельска Дмитрий Морев отметил, что жалобы поступали даже от ветеранов Великой Отечественной войны во время празднования Дня защитника Отечества.

- Люди были вынуждены с опасением выходить из подъездов своих домов. Пьяные драки, нецензурная брань и безобразное поведение завсегдатаев этих мест мешает жить горожанам. Принятием новых и не последних мер, мы будем пресекать такое отношение к общественному порядку со стороны предприятий общепита. Теперь в продаже алкоголя будут ограничены те их них, площадь залов которых менее 70 кв. метров. У кого размеры больше подпадают только под запреты по времени продажи – с 23 часов вечера до 9 часов утра, - сказал глава Архангельска.

 Введённое ограничение приведёт к закрытию четырёх торговых точек: буфета-кулинарии «Шуша» на улице Осипенко, 3, стр. 1, кафе «Шаурменная» на проспекте Московском, 41, корп. 1, стр.1 , и два заведения на улице Победы, рядом с домом 112, корп. 1.

Ещё восемь заведений подпадают под ограничения по времени торговли – с 23 часов вечера до 9 часов утра:

- два предприятия с режимом работы до 24 часов (бар Blad Baher, ул. Логинова, 80, корп. 1, кафе «Крым», ул. Воскресенская, 110, корп. 1);

- одно предприятие с режимом работы до 01.00 часа ночи (клуб «Колесо», ул. Гайдара, 4, корп. 1);

- одно предприятие с режимом работы до 5.00 часов утра (бар «Karlz Bar», пр. Ч.-Лучинского, 49);

- два предприятия с режимом работы до 6.00 часов утра (бар "7 Пятниц" ул. Выучейского, 28, корп. 1, бар «Эдисон», ул. Тимме, 28);

- два предприятия с круглосуточным режимом работы (кулинария «Поешь-ка», ул. Комсомольская, 59, кафе «Султан» ул. Шабалина, 29, корп. 2).

 Депутат, председатель комитета областного Собрания по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии Александр Дятлов отметил, что Архангельск первым выполнил эту задачу. Он также пояснил, что в областном Собрании совместно с региональным правительством создана рабочая группа, которая занимается совершенствованием законодательства в сфере розничной продажи алкоголя.

-  Со своей стороны мы будем реагировать на любую жалобу со стороны жителей на наливайки введением дополнительных ограничительных мер – мы их подготовим, - подытожил он.

27 февраль 13:16 | : Политика

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