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Игорь Арсентьев углубился в проблему северодвинских "наливаек"

На встречах градоначальника с северодвинцами часто поднимается вопрос необузданных пивнушек, особенно тех, что расположены в жилых домах. Жители, у которых по соседству есть «атмосферные» со всеми вытекающими заведения, регулярно выкладывают в соцсети неприглядные фото и видео поведения посетителей круглосуточных кафе.

Но самое главное, что многие питейные заведения находятся вблизи образовательных учреждений: дети, к сожалению, на все это смотрят.

Игорь Арсентьев:

 - На сегодняшней планерке поручил администрации подготовить постановление об увеличении расстояния расположения объектов так называемого общепита, где осуществляется розничная продажа алкоголя, с 30 до 100 метров от образовательных учреждений. Кроме того, проектом постановления будет предусмотрено изменение методики определения расстояния: если сейчас считаются метры от входа до входа, то будет - от границы территории учреждения до ближайшей точки стены здания.


17 апрель 16:25 | : Политика

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