Игорь Арсентьев отодвинул наливайки подальше от школ и детсадов

Это касается открытия новых питейных заведений, но тенденция налицо.

Глава Северодвинска о новом ограничительном документе:

- Вступил в силу нормативный документ об определении границ территорий, прилегающих к дошкольным и образовательным организациям, на которых запрещена реализация алкогольной продукции.



Длительный процесс закончился маленьким шагом к большой цели - нововведение направлено на предотвращение открытия новых питейных заведений вблизи школ и детских садов.



Для предприятий общественного питания теперь установлено расстояние 100 метров от границ земельного участка образовательной организации.



Знаю, что меня за это решение многие предприниматели критикуют, но негатив от деятельности «наливаек» сегодня кратно превышает позитив от качественной работы заведений общепита.