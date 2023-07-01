Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев отодвинул наливайки подальше от школ и детсадов

Это касается открытия новых питейных заведений, но тенденция налицо.

Глава Северодвинска о новом ограничительном документе:

- Вступил в силу нормативный документ об определении границ территорий, прилегающих к дошкольным и образовательным организациям, на которых запрещена реализация алкогольной продукции.

 Длительный процесс закончился маленьким шагом к большой цели - нововведение направлено на предотвращение открытия новых питейных заведений вблизи школ и детских садов.

 Для предприятий общественного питания теперь установлено расстояние 100 метров от границ земельного участка образовательной организации.

 Знаю, что меня за это решение многие предприниматели критикуют, но негатив от деятельности «наливаек» сегодня кратно превышает позитив от качественной работы заведений общепита.

 

07 сентябрь 12:55 | : Политика

Главные новости


Выборы. А есть ли выбор?
Вселенная Баха. Хорошо темперированный клавир

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (79)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20