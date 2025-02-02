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Из Архангельска от "Единой России" ушла гуманитарная помощь в Курскую область

Архангельское региональное отделение партии "Единая Россия" в кратчайшие сроки организовало сбор и отправило семь тонн гуманитарного груза жителям Курской области, пострадавшим в результате нападений на мирные территории. 

Благодаря совместным усилиям неравнодушных северян сегодня у регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» прошла погрузка первой партии гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Семь тонн необходимых вещей: продуктов питания , медикаментов, одежды и предметов первой необходимости отправили в путь, чтобы поддержать тех, кто сейчас особенно нуждается в нашей помощи. Всего было собрано около 14 тонн гуманитарного груза.

 «Сегодня Архангельское региональное отделение партии Единая Россия с нашими партнерами губернаторским центром «Вместе мы сильнее», огромным количеством организаций отправили гуманитарный груз в Курскую область. Мы благодарны всем, кто откликнулся на призыв о помощи и внес свой вклад в это важное дело. Поддержка мирных жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, является нашим общим долгом», - отметил сенатор РФ Иван Новиков. 

Оказание помощи мирному населению будет продолжено и в дальнейшем на базе регионального исполнительного комитета. В настоящее время ведется работа по формированию второй партии гуманитарного груза, отправка которой запланирована в ближайшее время.

"Я хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным жителям Архангельской области, всем партийцам и активистам, всем организациям, которые откликнулись на наш призыв и внесли свой вклад в это благородное дело," - отметил Сергей Ковалев , координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Архангельской области, руководитель Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества. "Ваша отзывчивость, милосердие и готовность прийти на помощь в трудную минуту – это то, что делает нас сильными и едиными. Эта помощь - символ нашей общей памяти и заботы о тех, кто оказался в беде,"- добавил он.


23 февраль 08:59 | : Политика

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