МГЕР Поморья собирает гуманитарную помощь для Курской области

«Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи. Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни — Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.

Волонтёры оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтёрский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения. Волонтёры дежурят в 25 ПВРах.

Руководитель Архангельского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мария Валуйских подчеркнула, что активное участие в сборе гуманитарной помощи приняла молодежь Поморья.

— Когда мы объединяемся, мы становимся гораздо сильнее, — сказала она. — Мы не могли остаться в стороне, постарались собрать детские вещи, игрушки и канцелярию. Детям сейчас сложнее всего. Мы хотим, чтобы они нашли время даже в непривычной для себя обстановке развлечься и отдохнуть.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области продолжается. Единая Россия примет в этой работе самое активное участие. Принести необходимые вещи можно в региональное отделение Российского Красного Креста (набережная Северной Двины, 98) и в Штаб общественной поддержки партии (Поморская, 5).