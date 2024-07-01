Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

МГЕР Поморья собирает гуманитарную помощь для Курской области

«Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарную помощь для пострадавших жителей. Это вода и продукты, санитарно-гигиенические принадлежности и медикаменты, бытовая техника и генераторы для пунктов временного размещения, а также средства РЭБ для карет скорой помощи. Гумконвои на следующий же день после атаки украинских террористов в Курскую область отправили Орловская, Тульская и Воронежская области, Москва и Татарстан, в первые дни — Липецкая, Омская, Свердловская и Тамбовская области, Севастополь, ДНР и другие субъекты РФ.

Волонтёры оказывают помощь пострадавшим жителям. На территории Курской области создан волонтёрский центр, в его работе задействованы более 70 активистов. Они работают на складе и в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения. Волонтёры дежурят в 25 ПВРах.

Руководитель Архангельского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мария Валуйских подчеркнула, что активное участие в сборе гуманитарной помощи приняла молодежь Поморья.

— Когда мы объединяемся, мы становимся гораздо сильнее, — сказала она. — Мы не могли остаться в стороне, постарались собрать детские вещи, игрушки и канцелярию. Детям сейчас сложнее всего. Мы хотим, чтобы они нашли время даже в непривычной для себя обстановке развлечься и отдохнуть.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области продолжается. Единая Россия примет в этой работе самое активное участие. Принести необходимые вещи можно в региональное отделение Российского Красного Креста (набережная Северной Двины, 98) и в Штаб общественной поддержки партии (Поморская, 5).

19 август 08:32 | : Политика

Главные новости


"Магниты" вас прокормят", или Как развалить сельское хозяйство Поморья
Русская Арктика снова может стать «Златокипящей Мангазеей»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (201)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20