Архангельские партийцы и активисты "Единой России" поддержали жителей Курска

Архангельские партийцы и активисты "Единой России" собрали и отправили гуманитарную помощь жителям Курска, которые нуждаются в поддержке. В посылках - самое необходимое: продукты питания, средства гигиены, теплые вещи и многое другое.



«Мы искренне благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв! Ваша помощь очень важна и дарит надежду жителям Курска.



Напоминаем, сбор помощи продолжается. Принести необходимые вещи можно в:

- Архангельское региональное отделение партии "Единая Россия" (набережная Северной Двины, 96)

- Архангельское местное отделение партии (Троицкий 61),

- Штаб общественной поддержки (Поморская, 5).



Вместе мы сильные! Давайте не оставлять тех, кто нуждается в помощи», - прокомментировали редакции в региональном отделении партии.