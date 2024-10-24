Архангельские партийцы и активисты "Единой России" поддержали жителей Курска

Архангельские партийцы и активисты "Единой России" собрали и отправили гуманитарную помощь жителям Курска, которые нуждаются в поддержке. В посылках - самое необходимое: продукты питания, средства гигиены, теплые вещи и многое другое.
«Мы искренне благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв! Ваша помощь очень важна и дарит надежду жителям Курска.
Напоминаем, сбор помощи продолжается. Принести необходимые вещи можно в:
- Архангельское региональное отделение партии "Единая Россия" (набережная Северной Двины, 96)
- Архангельское местное отделение партии (Троицкий 61),
- Штаб общественной поддержки (Поморская, 5).
Вместе мы сильные! Давайте не оставлять тех, кто нуждается в помощи», - прокомментировали редакции в региональном отделении партии.