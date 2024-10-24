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Архангельские партийцы и активисты "Единой России" поддержали жителей Курска

Архангельские партийцы и активисты "Единой России" собрали и отправили гуманитарную помощь жителям Курска, которые нуждаются в поддержке. В посылках - самое необходимое: продукты питания, средства гигиены, теплые вещи и многое другое.

«Мы искренне благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв! Ваша помощь очень важна и дарит надежду жителям Курска.

 Напоминаем, сбор помощи продолжается. Принести необходимые вещи можно в:
 - Архангельское региональное отделение партии "Единая Россия" (набережная Северной Двины, 96)
 - Архангельское местное отделение партии (Троицкий 61),
 - Штаб общественной поддержки (Поморская, 5).

 Вместе мы сильные! Давайте не оставлять тех, кто нуждается в помощи», - прокомментировали редакции в региональном отделении партии.

11 ноябрь 15:42 | : Политика

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