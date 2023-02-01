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Валентина Сырова: "Желаю вам мужества и крепости духа"

Уважаемые архангелогородцы, дорогие ветераны!

Дорогие военнослужащие – защитники Отечества!

 От имени депутатов Архангельской городской Думы поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля по праву считается одним из главных государственных праздников: мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь службе в Вооруженных Силах, кто защищал и продолжает защищать мир и спокойствие нашей страны. Во все времена российских солдат отличали мужество, воля к победе, войсковое братство. 

«Патриотизм» и «мужество» - главные символы этого праздника! Ваше самоотверженное служение Отчизне будет вечно служить ярким примером для всех последующих поколений. Мы гордимся, что живем и общаемся с вами, учимся на ваших военных и трудовых подвигах быть преданными Родине, стойкими и мужественными.

Особые слова благодарности выражаю участникам специальной военной операции по защите новых регионов России за ваш беззаветный подвиг. Сегодня вы отстаиваете свободу и независимость нашей страны, и, самое главное, будущее нашей великой Родины. Низкий вам поклон за мирное небо над головой!

Самые тёплые слова благодарности в этот день - нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Они, по-прежнему, в строю, потому что, рассказывая о пережитом, вносят неоценимый вклад в воспитание молодого поколения. Мы с благодарностью помним их подвиг и чтим имена.

Желаю вам всем мужества, крепости духа, профессиональных успехов, достижения поставленных целей, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в вашем доме, где вас любят и ждут!

 Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова

 

23 февраль 08:39 | : Будни

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