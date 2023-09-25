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Игорь Арсентьев разъяснил горожанам правила получения социального жилья

Произошло это в ходе личного приема граждан главой Северодвинска (запись на приём ведется по телефонам: 8 (8184) 58-70-40 и 8 (8184) 58-37-61).

Игорь Арсентьев:

- Ко мне обратилась северодвинка, которая проживает в аварийном доме № 20/8 по ул. Железнодорожной. В этом году она станет обладательницей однокомнатной квартиры в социальной новостройке на Полярной. Но так как она является собственником жилого помещения, а не нанимателем, ей посчитана разница, подлежащая доплате за предоставляемое жилье. Подробно рассказал о возможности дополнительной поддержки - беспроцентной рассрочки.

 С другой заявительницей обсудили критерии, при соблюдении которых можно встать на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Площадь жилых помещений на каждого члена семьи должна быть не более 14 квадратных метров на одного человека.

21 октябрь 09:30 | : Политика / Экономика

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