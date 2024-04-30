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РВК-Архангельск довел до ума канализационный коллектор в Северном округе

Более трех километров новой пластиковой трубы напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм проложены от районной канализационно-насосной станции Соломбалы на улице Усть-Двинской до Центральных очистных сооружений (ЦОСК) на Сульфате. Один из участков трубопровода прошел под рекой Соломбалкой – здесь методом горизонтально-направленного бурения сделан «прокол» с одного берега на другой. 

 Часть коллектора уже введена в эксплуатацию – по нему стоки Соломбальского округа идут на ЦОСК. Сейчас ведутся работы по переключению новой трубы в последних двух камерах.

 «Необходимость реконструкции коллектора от Соломбалы до Центральных очистных сооружений обусловлена критическим состоянием действующей трубы напорного коллектора. Эксплуатировать его дальше было небезопасно для экологии с точки зрения транспортировки стоков», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

 Работы по реконструкции аварийных участков сетей водоотведения в Соломбальском и Северном округах выполнялись с привлечением подрядной организации. Стоимость работ составила 186,8 млн рублей.

 Отметим, что РВК-Архангельск последовательно в течение нескольких лет ведет работы по реконструкции проблемных канализационных коллекторов. Так, в 2021-2022 годах построен и введен в эксплуатацию напорный коллектор от КНС-10 на ул.Чкалова по Окружному шоссе, в 2022-2023 годах велись работы по замене участков трубопровода в Маймаксанском округе. Методом горизонтально-направленного бурения проложены дюкерные переходы под реками Долгая щель и Повракулка. Это исключило возможность попадания сточных вод в реки.

 «Помимо водоснабжения и водоотведения мы заботимся об экологической ситуации в регионе. Поэтому первым делом работаем над устранением попадания стоков в водный бассейн реки Северная Двина и исключаем возможность выхода сточных вод на поверхность», - отметил главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

 

28 май 14:32 | : Экономика

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