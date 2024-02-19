Сессия АрхГорДумы: впечатляющие итоги

На прошедшей сегодня в столице Поморья очередной сессии городского парламента депутаты распределили по статьям бюджета дополнительные 655 млн рублей.

Средства сформированы из остатков на конец прошлого года и сбора дополнительных сумм по налогам. Не такой уж пустячок… тем более, приятно.

На реализацию проекта «Бюджет твоих возможностей» направлено 10 млн, на программу развития социальной сферы города – более 19,4 млн рублей, из них 15 млн – на проведение работ по предписаниям надзорных органов. Более 60 млн рублей выделили на благоустройство общественной территории вдоль набережной реки Соломбалки с обеих сторон от ул. Советской до пр. Никольского. На развитие физической культуры и спорта направят порядка 41 млн рублей. 314 млн получат «транспортные направления».

С полным перечнем бюджетных статей, получивших денежное вливание, можно ознакомиться на странице АрхГорДумы в ВК.

Иван Воронцов:

- Для Архангельска такая сумма средств беспрецедентна, в результате чего охватывает практически все сферы жизни. Большая часть расходов традиционно направлена на социальную отрасль – это капитальный ремонт муниципальных и бюджетных учреждений, установка спортивных площадок и прочее. Отдельно хочется отметить, что больше 10% этих средств направлены на исполнение судебных решений в рамках переселения людей из ветхого аварийного жилья. Это крайне острая проблема нашего города, которой всегда уделяется повышенное внимание.

Также депутатами был рассмотрен ряд имущественных вопросов. В ходе сессии утвердили отчет о выполнении прогнозного плана приватизации за 2023 год. В течение прошедшего года было приватизировано 12 объектов недвижимости одновременно с приватизацией четырех земельных участков, необходимых для использования объектов недвижимости. Кроме этого, 100 процентов доли ООО «Центральный рынок» были проданы на аукционе. Общий объем поступлений в городской бюджет составил более 182 млн рублей.

Было дано депутатское добро на заключение крупных финансовых сделок МУП «Водоочистка», что в перспективе оздоровит инфраструктуру коммунального хозяйства этого направления.

Наконец-то решен вопрос, что делать с бесхозным автотранспортом, не только портящим внешний вид города, но и представляющим определенную опасность для детей. Здесь за основу был взят опыт северодвинских коллег из тамошнего горсовета.

Ксения Корякина:

- Бесхозные автомобили годами стоят на одном месте. За это время из них, как правило, вытаскивают всё ценное, оставляя лишь кузов. Да и тот постепенно покрывается ржавчиной. Такие машины портят эстетический облик любой территории, и они должны стоять на спецплощадках, а не во дворах.

Соответственно, городская администрация получила разрешение от народных избранников на организацию спецстоянок, куда будет эвакуироваться автохлам (назовем вещи своими именами), и на штрафование нерадивых автовладельцев. К юбилею Архангельска улицы и дворы должны быть очищены от этого безобразия.

И вишенка на торте. Летом более тысячи архангелогородцев переедут в новое жилье - согласована передачу 456 квартир из областной собственности в муниципальную.

Наталья Братина:

- В округе Варавино-Фактория по ул. Воронина благодаря успешной реализации областной программы мы получаем 456 новых квартир. А это значит, что более тысячи архангелогородцев смогут улучшить свои жилищные условия, получив новые квартиры этим летом.