Архангельские депутаты готовятся дать бой незаконной рекламе

В рамках подготовки к четырнадцатой сессии Архангельской городской Думы, которая состоится 12 февраля, прошло совместное заседание профильных комиссий под руководством Сергея Чанчикова, председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов.

В ходе заседания депутаты рассмотрели все вопросы, которые будут обсуждаться на февральской сессии.

Ежегодно депутаты заслушивают информацию о деятельности Управления МВД по городу Архангельску и о состоянии оперативной обстановки на территории городского округа «Город Архангельск» за 2024 год. На сессии Павел Казанцев, начальник Управления, представит краткий отчёт.

По словам председателя городской Думы Ивана Воронцова, этот вопрос традиционно рассматривается депутатами на первой сессии календарного года.

Иван Александрович предложил обратить особое внимание на профилактику правонарушений, связанных с незаконной рекламой на фасадах зданий, так называемыми «трафаретами». Он также попросил представить статистику правонарушений среди молодежи и принимаемых шагах со стороны архангельских полицейских по её улучшению.

Заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский, в свою очередь, попросил более подробно представить информацию о работе участковых, о динамике по вакансиям, о проблемах и перспективах в этой области.

Сергей Чанчиков, ведущий заседание, попросил руководство городского УВД представить информацию в целом укомплектованности штатного расписания, проблемы и перспективы в этой сфере, и предоставить информацию о мерах по борьбе с так называемыми «подснежниками» — брошенными транспортными средствами, которые находятся не только на улицах, но и на других территориях города.

На предстоящей сессии депутаты рассмотрят большой блок вопросов, связанных с градостроительством и имуществом. В первую очередь, изменения в Правила благоустройства города.

Иван Воронцов отметил, что этот вопрос обсуждался депутатами и сотрудниками городской администрации в течение длительного времени. Было проведено множество рабочих совещаний, изучен опыт других городов. «Считаю, что наступило время предложенные изменения принять и внедрить в Архангельске обновлённый механизм вывоза этих «автоподснежников» с улиц города», — сказал председатель городской Думы.

Также на сессии будут рассмотрены следующие важные вопросы:

* Согласование передачи в безвозмездное пользование исполнителю услуг по содержанию нежилых зданий, находящихся в собственности городского округа «Город Архангельск», муниципального имущества.

* Согласование муниципального имущества, которое будет включено в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

* Внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа «Город Архангельск» на 2023–2025 годы.

* «О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации

рекламных конструкций на территории муниципального образования

"Город Архангельск"», который был очень детально разобран на заседании народными избранниками.

Кроме того, депутаты обсудят изменения в текущий городской бюджет, обновление материально-технической базы МУП «Горсвет» и инициативу главы города Дмитрия Морева о присвоении топонимического наименования «Сквер имени Я. И. Лейцингера».

Напомним, что четырнадцатая сессия Архангельской городской Думы состоится 12 февраля в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.

Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети ВКонтакте. Для просмотра сессии необходимо войти в группу, подписавшись на неё.



