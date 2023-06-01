«РВК-Архангельск» благоустроил 300 городских территорий после разрытий

«РВК-Архангельск» продолжает приводить в порядок дороги, тротуары и дворовые территории. За два летних месяца восстановлено более 300 участков в городе. По всем этим объектам благоустройства подписаны акты администрациями городских округов.

До 30 июня были приведены в порядок 130 объектов, где работы проводились зимой или весной. В течение июля «РВК-Архангельск» восстановил те территории во дворах и на дорогах общего пользования, где работы проводились в летний период.

«С последствиями разрытий зимнего периода мы справились в полном объеме. По летним работам восстановление ведется регулярно, и сегодня просроченных ордеров нет. Благоустройство городских территорий мы выполняем собственными силами, у компании есть необходимая техника и сформированы бригады рабочих», – отметил директор по производству «РВК-Архангельск» Сергей Шваяков.

Благоустройство каждого участка идет по-разному, в зависимости от объекта. При восстановлении зеленых зон, например, специалисты предприятия всегда завозят грунт, приводят в порядок газоны. При работах в местах пешеходных зон – укладывают новую плитку, ведут устройство бордюрного камня. Во дворах – восстанавливают поврежденный асфальт и тротуары. Качество работ на каждом объекте контролирует руководство предприятия, а также профильные департаменты администрации города. Каждый ордер закрывается только после осмотра и предоставления водоканалом полного комплекта документации.

«Работа бригады по благоустройству цеха строительства сетей выстроена так, что мы приходим приводить в порядок места раскопок практически сразу же за коллегами – водопроводчиками и канализационщиками. Как только они восстановили сети – мы сразу же наводим порядок: отсыпаем и реставрируем газоны, выкладываем тротуарную плитку, асфальтируем», - рассказал инженер по благоустройству «РВК-Архангельск» Сергей Афанасьев.

На ремонт поврежденных участков дорог затрачено 567 тонн асфальта.