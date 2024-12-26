"Единая Россия" готовится к новому избирательному циклу

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев обозначил основные направления работы партии в Год муниципального депутата.

Работа с муниципальными депутатами будет развиваться по четырём направлениям: популяризация лучших муниципальных практик, внедрение эффективных форматов командной работы, развитие горизонтальных связей и обучение муниципальных депутатов на площадке Высшей партийной школы.

Для выбора лучших практик повседневной работы муниципальных депутатов «Единая Россия» проведёт специальный конкурс.

«Положение о конкурсе сейчас разрабатывается и будет направлено в регионы для обсуждения», – отметил Владимир Якушев на первом тематическом Форуме муниципальных депутатов, который прошёл в ЛНР. В нем также приняли участие глава ЛНР Леонид Пасечник и руководитель ЦИК партии Александр Сидякин.

Что касается форматов работы депутатских фракций муниципального уровня при взаимодействии с избирателями и с органами власти на местах, то наиболее эффективные модели и опыт будут отмечать и тиражировать в масштабах страны.

Третье направление – развитие горизонтальных связей между депутатами разных регионов. По мнению секретаря Генсовета, эту работу необходимо начинать с регионов-шефов и укреплять взаимодействие на уровне муниципальных депутатов.

Говоря о предстоящем обучении на площадке Высшей партийной школы, Владимир Якушев подчеркнул, что учебная программа версталась с учётом запросов муниципальных депутатов.

«Главная идея – «вооружить» вас дополнительными компетенциями, которые нужны для более эффективной депутатской работы», – акцентировал внимание он.

Также в Год муниципального депутата «Единая Россия» проведёт сбор инициатив по совершенствованию законодательства, касающегося работы муниципальных депутатов.

«Первичное отделение и корпус муниципальных депутатов - это ключевые элементы нашей широкой партийной инфраструктуры. Мы опираемся на них, например, при реализации партийных проектов или в тех случаях, когда необходимо услышать мнение как целого района, так и отдельно взятого поселка. И, безусловно, они наша опора при составлении Народной программы и сборе предложений в нее. Впереди новый избирательный цикл, поэтому сейчас, как никогда, важен тесный контакт с муниципальными депутатами. Необходимо их услышать и обязательно включить их инициативы в проект обновленной Народной программы Единой России», - отметил заместитель секретаря РО, сенатор РФ от Архангельской области Иван Новиков.

«Принципиально важно, чтобы в новых регионах налаживалась мирная жизнь, чтобы люди чувствовали, что стали членами огромной семьи под названием «Россия». Со стороны центральных органов партии мы будем помогать, делать всё, чтобы работа становилась более качественной и эффективной. Мы – одна семья, одна команда», – заключил секретарь Генсовета партии.

В свою очередь Леонид Пасечник подчеркнул, что дорожной картой в работе была и остаётся народная программа «Единой России».