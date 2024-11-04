Поморье приветствует Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив

Конкурс проводит Центральный совет сторонников «Единой России».

«Одно из направлений работы «Единой России» – поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив - один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», - считает врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путём голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Лучшие проекты получат поддержку до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта.

«Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути», – отметила председатель Центрального совета Сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

«Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив – это отличный способ не только выделить лучшие проекты, но и вовлечь жителей регионов в процесс выбора. Голосование за полуфиналистов жителями – это демократичный и прозрачный подход, позволяющий убедиться в актуальности и востребованности представленных инициатив. А участие представителей от каждого субъекта РФ в оргкомитете гарантирует объективность оценки и учет региональной специфики. Архангельская область активно участвует и желает успеха всем участникам!», - подчеркнул председатель Местного совета сторонников Сергей Сорокин.

Подать заявку можно на сайте https://sila-idey.er.ru. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.