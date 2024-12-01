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«Единая Россия» объявляет 2025 год Годом муниципального депутата

На этапе подготовки к избирательной кампании 2026 года депутатов муниципального уровня особенно важно поддержать, подчеркнул Председатель партии на XXII Съезде партии Дмитрий Медведев.

«У «Единой России» более 170 тысяч муниципальных депутатов. Каждый имеет опыт предвыборной борьбы, знает проблемы своей территории, координирует деятельность сторонников. Трудно переоценить тот эффект, который может дать их более активное участие в партийной жизни. Тем более – в процессе муниципальной реформы, которая будет проводиться в ближайшие годы», – сказал Дмитрий Анатольевич.

«Единая Россия» 14 декабря проводит XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нём принимают участие более 1000 делегатов со всей страны. 

На Съезде партия определит задачи на 2025-2026 годы, внесёт изменения в народную программу, Устав, а также проведёт ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО. 

Также делегаты Съезда примут новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.

 

15 декабрь 08:50 | : Политика

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