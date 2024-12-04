Рабочая неделя депутата Госдумы Александра Спиридонова

Депутат Государственной Думы РФ Александр Спиридонов начал свою региональную неделю с поздравления коллектива школы №7 в Няндоме с 60-летним юбилеем!

Пожелал дальнейших успехов, процветания и новых достижений депутат Госдумы Александр Спиридонов. Вручил благодарности за вклад в образование и воспитание подрастающего поколения: Ковырзиной Ирине Вениаминовне, Ноздриной Елене Викторовне, Шелгинской Марии Николаевне и Филипповой Марине Владимировне. Подчеркнул важность поддержки педагогов и создания комфортной среды для учеников!

Также депутат вместе с Главой Няндомского округа Александром Кононовым проверил ход ремонта в школе №3, который проводится в рамках партийного проекта «Новая школа» и президентской программы модернизации школьного образования. На данный момент идет замена системы отопления и ремонт кровли. Общая стоимость работ – 121 млн рублей.

"Пообщался с подрядчиком, он пообещал закончить работы в августе текущего года, чтобы начать новый учебный год в обновлённой школе. Работаем единой командой с секретарём регионального отделения партии Александром Цыбульским, областными парламентариями и Главой округа. В планах на ближайшие 3 года провести капремонт ещё 7 образовательных учреждений,"- подчеркнул Александр Спиридонов.

В Коноше депутат принял участие в отцовском форуме «Воспитание – дело мужское».

"Вместе с Главой Коношского муниципального района Сергеем Едемским и другими экспертами мы провели мужской разговор об ответственном отцовстве, подходах к воспитанию и общению с детьми. В это же время дети занимались с психологами и советниками по воспитательной работе, делали подарки для пап и разучили зажигательный флешмоб. Отдельное спасибо Отделу технического обучения «Севмаша» за интерактивную площадку."

В Вельске депутат посетил молодежное пространство «ФриДом», вдохновленное идеей Ивана Лобанова.

"Пространство «ФриДом» – это уникальная площадка, объединяющая детей, подростков, молодежь и творческих людей, - сказал Александр Юрьевич. Здесь есть направления от пилатеса и йоги до брейкинга и 3D-моделирования. Пожелал Ивану и его команде развития, творческих успехов и договорились о том, что проработаю те пожелания, которые высказал руководитель проекта для совершенствования грантовых конкурсов. Пить воду прямо из-под крана — это реальность в городе Вельск."

В Вельском районе успешно реализованы два значимых проекта, направленных на улучшение качества жизни и условий обучения жителей.

Модернизация очистных сооружений:

Благодаря реализации Народной программы партии и проекта «Чистая вода» в прошлом году была завершена полная модернизация очистных сооружений в Вельске. Стоимость работ составила 436 млн рублей. Современное оборудование позволило обеспечить жителей чистой водой, соответствующей всем нормам.

"Суточный объем потребляемой воды составляет зимой чуть более 3800 тонн, в летний период объем возрастает до 4500 тонн, а мощность скважин рассчитана на подачу более чем 7000 тонн. Современное оборудование позволило жителям города Вельск пить воду прямо из-под крана, она соответствует всем необходимым нормам. А управлять всем огромным хозяйством может один оператор, который на мониторах видит любое изменение, отклонение от норм, и незамедлительно принимаются соответствующие решения по устранению прорывов на сетях", - отметили представители администрации.

Благодаря новым технологиям, количество прорывов на сетях сократилось, а управление системой стало более эффективным.

Капитальный ремонт Кулойской школы:

В поселке Кулой завершился капитальный ремонт Кулойской школы, реализованный в рамках партийного проекта «Новая школа» и президентского проекта «Образование». Ремонт школы – часть Народной программы «Единой России».

Проект столкнулся с трудностями из-за недобросовестного подрядчика, что задержало сроки ремонта. Однако благодаря оперативным действиям новый подрядчик завершил работы в конце прошлого года. С середины января дети вернулись в родную школу.

На модернизацию школы было выделено около 65 миллионов рублей. Сейчас школа оснащена новейшим оборудованием и готова принять учеников.

"Этот опыт подчеркивает важность тщательного отбора подрядчиков для таких значимых проектов, чтобы гарантировать своевременное и качественное выполнение работ. Благодарен строителям, главе Вельского района Андрею Гуляеву за реализацию такого масштабного проекта, и будем работать совместно со всеми органами власти для того, чтобы таких примеров в нашей области было больше," - отметил представитель правительства области.