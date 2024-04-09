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Александр Спиридонов обещал поддержку жителям Вельского района

Депутат Государственной Думы от Архангельской области (фракция «Единая Россия») встретился с руководителями местных агропромышленных компаний, принял участие в заседании Вельского Совета депутатов, где был заслушан доклад главы района. Побывал он также в местном краеведческом музее и в семейном МФЦ, который базируется в центре социальной помощи семье и детям «Скворушка».

Рабочая командировка оказалась насыщенной. На встрече специалисты компаний «Судромская», «Вельская» и «Пежма» озвучили просьбу о развитии федеральных мер поддержки для агропромышленного комплекса. Производители нуждаются в увеличении компенсации затрат на поставку минеральных удобрений и завоз семян, просят снизить ставки по инвестиционным кредитам и повысить субсидии на молоко. Александр Спиридонов пообещал поспособствовать в решении озвученных вопросов. Парламентарий отметил и востребованность среди аграриев реализуемой сейчас программы по льготному лизингу сельхозтехники.

«Надо учитывать, что почти каждое сельхозпредприятие области является градообразующим и социально ориентированным. Поэтому им нужно оказывать поддержку, отдельно учитывая, что они находятся в зоне рискованного земледелия! В ближайшее время обсудим эти вопросы с коллегами из профильного комитета Госдумы, подготовим предложения в министерство сельского хозяйства», - сказал федеральный парламентарий.

В ходе сессии местного Собрания депутатов был заслушан отчёт главы Вельского района Андрея Гуляева. Он рассказал о реализации федерального проекта «Чистая вода», который также поддерживается «Единой Россией», и по поручению Президента был продлён. Вельчане благодарны за чистую воду, которую многие пьют прямо из-под крана.

В докладе прозвучало, что за последние годы в два раза увеличилась бюджетная обеспеченность района. Активно реализуется программа газификации. Скоро голубым топливом будет обеспечен посёлок Кулой и деревня Мелединская. В рамках партийного проекта «Городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроенно 12 территорий на сумму в 29,9 миллиона рублей. В рамках народной программы «Единой России» продолжается переселение вельчан из ветхого и аварийного жилья: введены в строй восемь жилых домов, запланирован ввод новых объектов в этом и в 2025-м году.

Несмотря на достижения, как отметил Александр Спиридонов, есть и сложности. И одна из них – сорванные сроки капремонта кулойской средней школы.

«Ремонт объекта затянулся по вине подрядчика. Он признан недобросовестным, и сейчас будет заключён контракт с новой подрядной организацией. Проблема находится на контроле Генсовета «Единой России». Ещё прошлым летом я обращал внимание, что рабочих на объекте не хватает для выполнения работ в срок», - сказал парламентарий.

Строительство дома культуры тоже в приоритете. Сегодня светское учреждение располагается в бывшем храме. Это неправильно. Его нужно передать в ведение РПЦ, а для мероприятий сделать отдельное удобное и комфортное здание. 

Также важно постараться сдвинуть сроки ремонта дороги от Вельска до Коноши. Александр Спиридонов совместно с главой района и депутатами будут обращаться в областное правительство с предложением ускорить работы на этом участке.

Пообщался федеральный парламентарий и с Вельским клубом моряков, который курирует кадетский класс в одной из местных школ. Юным морякам нужна форма. Александр Спиридонов пообещал посодействовать в переговорах, чтобы проблема решилась положительно.

«В завершении работы в Вельске посетил краеведческий музей, он мне очень понравился. Планирую побывать здесь ещё, чтобы подробнее ознакомиться с историей района. Встреча в семейном МФЦ на базе центра социальной помощи семье и детям «Скворушка», оказалась также насыщенной. Пообщавшись с сотрудниками центра, узнал, какая помощь  приходит семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, как поддерживают многодетные и приёмные семьи, работают с трудными подростками. А на общем родительском собрании вместе с экспертами обсудили причины деструктивного поведения детей в школах и способы решения проблемы. Встреча оказалась полезной для всех», - подытожил Александр Спиридонов.


18 апрель 12:29 | : Политика

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