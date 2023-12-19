Депутат Госдумы подарил маленькому архангелогородцу внедорожник

Радиоуправляемый внедорожник обрадовал Игоря Игоревича, который ожидал сюрприз от Александра Юрьевича во время проведения Ёлки желаний.

Встреча депутата Государственной Думы от Архангельской области Александра Спиридонова и юного северянина прошла радостно и эмоционально. Мальчик был искренне удивлён и рад подарку. Сюрприз, действительно, удался. Современная игрушка от Деда Мороза – Александра Спиридонова превзошла ожидания архангелогородца. Это первый джип у Игоря Игоревича!

- Игорь очень увлечённый мальчик, энергичный, подвижный, интересуется современной техникой, - прокомментировал депутат Спиридонов. – Кроме того, он хорошо учится и силён в математике! Поэтому подарок пришёлся ему по душе. Мне было очень приятно видеть радость ребёнка, мечта которого осуществилась.