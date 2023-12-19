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Александр Спиридонов увидел, как и чем живет Онега

Рабочий визит депутата Государственной Думы в Онежский район оказался насыщенным и плодотворным: встречи с активистами, педагогами, молодёжью, общественниками, однопартийцами.

В ходе работы обсудили ряд проблем и инициатив, требующих регионального и федерального внимания.

Также Александр Спиридонов вручил благодарности за личный вклад в общественно-политическую деятельность Онежского района и успешную реализацию партийных проектов активистам «Единой России» Андрею Вепреву и Наталье Серовой.

Партийную атрибутику из рук парламентария получил исполняющий полномочия секретаря Онежского местного отделения «Единой России» Николай Бабиков.

- Онега встретила прекрасной солнечной и морозной погодой, а жители приняли тепло и душевно, - отметил Александр Спиридонов. – Вопросов от онежан очень много, и все они важные. Это и бытовые условия, и ремонт местной школы, и продолжение строительства дороги. На личном приёме ко мне обратилась жительница деревни Кянда с просьбой помочь с ремонтом разрушающегося моста через реку Воя. Выехал непосредственно на место, чтобы встретиться с жителями деревни и обсудить проблему. Ещё в 2022 году договорились с главой Онежского района о разработке проекта на ремонт. Сегодня документы готовы, и требуется найти финансирование. Вместе с главой района, региональным Правительством и коллегами из депутатского корпуса будем решать этот вопрос. Также обсудили ремонт фасадов Дома культуры. Средства выделены и работы начнутся уже в ближайшее время. Далее запланирован ремонт внутри ДК. Кроме того, в ближайшей перспективе запланировано строительство ФОКОТа около 4-й школы, а на будущий год постройка тёплых корпусов в детском лагере "Орленок" – это даст возможность принимать гостей круглый год.

Отметим, капитальный ремонт, модернизация, строительство школ, детских садов, учреждений культуры, спортивных объектов является одним из основных пунктов реализации народной программы «Единой России». 

 

14 январь 10:28 | : Политика

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