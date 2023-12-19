Александр Спиридонов увидел, как и чем живет Онега

Рабочий визит депутата Государственной Думы в Онежский район оказался насыщенным и плодотворным: встречи с активистами, педагогами, молодёжью, общественниками, однопартийцами.

В ходе работы обсудили ряд проблем и инициатив, требующих регионального и федерального внимания.

Также Александр Спиридонов вручил благодарности за личный вклад в общественно-политическую деятельность Онежского района и успешную реализацию партийных проектов активистам «Единой России» Андрею Вепреву и Наталье Серовой.

Партийную атрибутику из рук парламентария получил исполняющий полномочия секретаря Онежского местного отделения «Единой России» Николай Бабиков.

- Онега встретила прекрасной солнечной и морозной погодой, а жители приняли тепло и душевно, - отметил Александр Спиридонов. – Вопросов от онежан очень много, и все они важные. Это и бытовые условия, и ремонт местной школы, и продолжение строительства дороги. На личном приёме ко мне обратилась жительница деревни Кянда с просьбой помочь с ремонтом разрушающегося моста через реку Воя. Выехал непосредственно на место, чтобы встретиться с жителями деревни и обсудить проблему. Ещё в 2022 году договорились с главой Онежского района о разработке проекта на ремонт. Сегодня документы готовы, и требуется найти финансирование. Вместе с главой района, региональным Правительством и коллегами из депутатского корпуса будем решать этот вопрос. Также обсудили ремонт фасадов Дома культуры. Средства выделены и работы начнутся уже в ближайшее время. Далее запланирован ремонт внутри ДК. Кроме того, в ближайшей перспективе запланировано строительство ФОКОТа около 4-й школы, а на будущий год постройка тёплых корпусов в детском лагере "Орленок" – это даст возможность принимать гостей круглый год.

Отметим, капитальный ремонт, модернизация, строительство школ, детских садов, учреждений культуры, спортивных объектов является одним из основных пунктов реализации народной программы «Единой России».