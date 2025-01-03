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Морпехи Северного флота получили подарки и поздравления из дома

Среди воинских частей, укомплектованных уроженцами Поморья, особое место занимает 61-я отдельная бригада морской Пехоты Северного флота. 

Она ведет свою историю с сурового 1941 года, в 1944-м, за мужество и отвагу, проявленные при освобождении северной Норвегии, бригада получила почетное наименование Киркенесская. 

Ровно год назад – в январе 2024 года за массовый героизм личного состава при выполнении задач специальной военной операции 61-я бригада удостоена звания гвардейской. Сейчас морские пехотинцы воюют в Херсонской области. Из Архангельска бойцам была доставлена очередная партия гуманитарной помощи. 

Ночь – самое удобное и безопасное время для разгрузки гуманитарной помощи, доставленной волонтерами непосредственно на линию боевого соприкосновения. На этот раз в 61-ю бригаду члены объединения «Ангелы фронта» доставили маскировочные сети, спасательные жилеты, запасные покрышки для автомобилей.

- Что самое сложное здесь на самом деле? Все сложное. Летают постоянно, очень много вражеских БПЛА. Работаем и днем и ночью. Стараемся поддерживать бодрый настрой, ведь от этого во многом зависит эффективность выполнения боевых задач, - говорит военнослужащий с позывным «Бездельник».

- Обстрелы противник ведет регулярно, беспилотники тоже залетают. Но мы работаем четко, слажено. Землякам огромное спасибо, за вашу помощь, за ваши сети. Знаю, в районах плетут бабушки, низкий им поклон. Волонтерам всем большая благодарность, что не забываете нас, помогаете, доставляете нужные грузы, порой и с риском для жизни, - отметил боец с позывным «Клим».

Руководитель «Ангелов фронта» Алексей Осмоловский выполнил просьбу учащихся школы №36 округа Майская горка столицы Поморья, передав бойцам собранные ребятами подарки.

- Большое спасибо ученикам 2А класса, которые постарались и передали нам эти новогодние поздравления. Это еще одно подтверждение того, что дома нас помнят и ждут, и мы об этом знаем, - говорит боец с позывным «Погода».

Также командованию бригады были вручены поздравления от губернатора Поморья Александра Цыбульского, председателя областного Собрания Екатерины Прокопьевой и председателя городской Думы Архангельска Ивана Воронцова.

- Сейчас вы сражаетесь за родную землю, за правду и справедливость. За то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены. Все вы - наши герои! Дорогие товарищи, мы искренне признательны и благодарны вам за вашу доблестную службу. Вся наша страна и вся Архангельская область гордится вашей силой духа, стойкостью и отвагой, жители Поморья душой и сердцем с вами, - отметил в своем поздравлении Александр Цыбульский.

- Мы гордимся, что в рядах прославленного соединения достойно несут службу уроженцы Архангельской области. Находясь на передовой, вы сегодня защищаете не только великую историю нашей страны, но и её светлое будущее. За каждым из вас – Россия! – подчеркнула в поздравлении Екатерина Прокопьева.

- Выражаем благодарность за поздравления, очень ценим, что нас не забываете. Понимаем, что у нас крепкий тыл. Поэтому спасибо вам большое что работает с нами. Победа будет за нами, - сказал военнослужащий с позывным «Легенда».

Даже зимой ВСУ практически ежедневно предпринимают попытки высадиться на острова и побережье Черного моря. Но наши бойцы их всегда отбивают. Фронт здесь в надежных руках северян.

 

27 январь 11:17 | : Политика

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