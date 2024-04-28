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Гуманитарная миссия из Поморья подводит итоги работы в зоне СВО

Миссия Губернаторского Центра Архангельской области завершила свою работу в новых регионах России. Последним пунктом передачи грузов, собранных волонтерами Поморья для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в составе группировки «Днепр», стал город Скадовск Херсонской области. 

 Традиционные УАЗы-«Буханки», «ГАЗели», «Нивы», лодка для боевой работы на Днепре, тепловизоры, маскировочные сети, продовольствие. Всего более 50 наименований различных грузов. Был и необычный подарок. Среди грузов, доставленных в Скадовск, особое место занимал квадроцикл. Он очень необходим нашим ребятам – морским пехотинцам, в песчаных дюнах Джарылгача, Тендры и Кинбурнской косы.

 Мирный маленький Скадовск находится примерно в 70 километрах от фронта. Но с той стороны Днепра бывают «прилеты». Поэтому водители большегрузных фур и сотрудники Губернаторского Центра приложили максимум усилий для того, чтобы разгрузка проходила быстро и организовано. Виктор Дружининский за рулем большегрузов уже 20 лет, но эта поездка в зону специальной военной операции для него – первая.

 - Впечатления хорошие, молодцы ребята, организовали такую доставку груза. Очень помогает, конечно, солдатам выполнять здесь боевые задачи. Хочется пожелать ребятам только хорошего! – говорит Виктор Дружининский. А на вопрос – страшно ли было, отвечает, что ничего страшного тут нет.

 Страшно на самом деле на передовой. Но страх отступает перед мужеством наших бойцов. Важную роль в укреплении боевого духа солдат играет уверенность в том, что тылу, на малой родине их ждут. И не просто ждут, но и делают все, чтобы оказать посильную помощь. Поэтому волонтерам – искренняя благодарность и от морпехов, и от десантников, и от артиллеристов.

 - Большое спасибо Алене Север за доставку гуманитарной помощи. За то, что она с девочками помогает нам в трудные моменты. Они же наша опора. Мы впереди, они – сзади. Я думаю, все у нас получится, победа будет за нами, - говорит боец с позывным «Норд», 61-я гвардейская бригада морской пехоты Северного флота.

 Его сослуживец с позывным «Док» передал огромную благодарность фонду «СВОи люди» и Губернаторскому Центру Архангельской области.

 - Нам доставили очень необходимый автотранспорт, который необходим для подвоза боеприпасов, эвакуации раненных. Это большая и важная помощь, - отметил солдат.

 - Скажу от себя, и от своих братьев – десантников: Спасибо что вы помогаете, что вы есть, что своих не бросаете, помогаете реально, привозите, снабжаете всем необходимым. Никто кроме нас! – закончил свою благодарность известным девизом ВДВ военнослужащий с позывным «Катет» из 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

 - Нам привезли «Ниву» для обеспечения боевой деятельности подразделения. Хочу поблагодарить партию «Единая Россия» Архангельска за оказанную помощь. Каждый наш снаряд попадает в цель, в этом и ваша заслуга, дорогие волонтеры, - подчеркнул боец с позывным «Двина» из 104-й отдельной артиллерийской бригады.

 От южного берега Белого моря – к северному берегу Черного моря. Гуманитарный конвой из Архангельска завершил разгрузку в последней точке маршрута. Нашим ребятам, которые воюют совсем недалеко - на Днепре, были переданы очень важные грузы. А всего в ходе 8-й гуманитарной миссии Губернаторского Центра Архангельской области, организованной при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» в новые регионы прибыл 21 большегрузный автоприцеп с 30 автомобилями и более 65 тоннами гуманитарной помощи.

 Считается, что у каждой войны свой символ. В новых регионах говорят, что одним из символов специальной военной операции являются волонтеры. Простые русские люди, которые порой рискуя жизнью, делают максимум возможного, чтобы наши солдаты выполнили все поставленные задачи.

 

18 май 10:04 | : Политика

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