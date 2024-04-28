Гуманитарная миссия из Поморья подводит итоги работы в зоне СВО

Миссия Губернаторского Центра Архангельской области завершила свою работу в новых регионах России. Последним пунктом передачи грузов, собранных волонтерами Поморья для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в составе группировки «Днепр», стал город Скадовск Херсонской области.

Традиционные УАЗы-«Буханки», «ГАЗели», «Нивы», лодка для боевой работы на Днепре, тепловизоры, маскировочные сети, продовольствие. Всего более 50 наименований различных грузов. Был и необычный подарок. Среди грузов, доставленных в Скадовск, особое место занимал квадроцикл. Он очень необходим нашим ребятам – морским пехотинцам, в песчаных дюнах Джарылгача, Тендры и Кинбурнской косы.

Мирный маленький Скадовск находится примерно в 70 километрах от фронта. Но с той стороны Днепра бывают «прилеты». Поэтому водители большегрузных фур и сотрудники Губернаторского Центра приложили максимум усилий для того, чтобы разгрузка проходила быстро и организовано. Виктор Дружининский за рулем большегрузов уже 20 лет, но эта поездка в зону специальной военной операции для него – первая.

- Впечатления хорошие, молодцы ребята, организовали такую доставку груза. Очень помогает, конечно, солдатам выполнять здесь боевые задачи. Хочется пожелать ребятам только хорошего! – говорит Виктор Дружининский. А на вопрос – страшно ли было, отвечает, что ничего страшного тут нет.

Страшно на самом деле на передовой. Но страх отступает перед мужеством наших бойцов. Важную роль в укреплении боевого духа солдат играет уверенность в том, что тылу, на малой родине их ждут. И не просто ждут, но и делают все, чтобы оказать посильную помощь. Поэтому волонтерам – искренняя благодарность и от морпехов, и от десантников, и от артиллеристов.

- Большое спасибо Алене Север за доставку гуманитарной помощи. За то, что она с девочками помогает нам в трудные моменты. Они же наша опора. Мы впереди, они – сзади. Я думаю, все у нас получится, победа будет за нами, - говорит боец с позывным «Норд», 61-я гвардейская бригада морской пехоты Северного флота.

Его сослуживец с позывным «Док» передал огромную благодарность фонду «СВОи люди» и Губернаторскому Центру Архангельской области.

- Нам доставили очень необходимый автотранспорт, который необходим для подвоза боеприпасов, эвакуации раненных. Это большая и важная помощь, - отметил солдат.

- Скажу от себя, и от своих братьев – десантников: Спасибо что вы помогаете, что вы есть, что своих не бросаете, помогаете реально, привозите, снабжаете всем необходимым. Никто кроме нас! – закончил свою благодарность известным девизом ВДВ военнослужащий с позывным «Катет» из 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

- Нам привезли «Ниву» для обеспечения боевой деятельности подразделения. Хочу поблагодарить партию «Единая Россия» Архангельска за оказанную помощь. Каждый наш снаряд попадает в цель, в этом и ваша заслуга, дорогие волонтеры, - подчеркнул боец с позывным «Двина» из 104-й отдельной артиллерийской бригады.

От южного берега Белого моря – к северному берегу Черного моря. Гуманитарный конвой из Архангельска завершил разгрузку в последней точке маршрута. Нашим ребятам, которые воюют совсем недалеко - на Днепре, были переданы очень важные грузы. А всего в ходе 8-й гуманитарной миссии Губернаторского Центра Архангельской области, организованной при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» в новые регионы прибыл 21 большегрузный автоприцеп с 30 автомобилями и более 65 тоннами гуманитарной помощи.

Считается, что у каждой войны свой символ. В новых регионах говорят, что одним из символов специальной военной операции являются волонтеры. Простые русские люди, которые порой рискуя жизнью, делают максимум возможного, чтобы наши солдаты выполнили все поставленные задачи.