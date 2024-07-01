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Участники СВО из Поморья получают гуманитарные грузы с родины

Уроженцы Архангельска и области выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции в составе различных частей и подразделений. И везде поморы проявляют себя с лучшей стороны. Волонтерские организации региона стараются помогать каждому бойцу-земляку, где бы он не служил. Поэтому миссия Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее», которая работает в новых регионах России, доставила грузы и десантникам, и мотострелкам и артиллеристам. 

 У войны – не женское лицо. Но наряду с мужчинами в зоне специальной военной операции боевые задачи выполняют и женщины. Уроженка Холмогорского района с позывным «Корица» занимается медицинским снабжением. Не понаслышке знает, насколько дорога помощь, которую собирают земляки-северяне.

 - Это очень важно для нас, для всех, в тылу и на фронте. Большая помощь, огромное спасибо, просто нет слов, прямо до слез! Я не знаю, что еще можно сказать. Приятно, что помогают простые люди, собирают средства, покупают, плетут маскировочные сети. Нам доставили крайне необходимые медицинские материалы. Это – дорогого стоит, - говорит военнослужащая 144-й мотострелковой бригады с позывным «Корица».

 Во время работы в Херсонской области миссия Губернаторского Центра предала большое количество собранной волонтерскими организациями Поморья гуманитарной помощи в войска.

 - Я выражаю большую благодарность Губернаторскому Центру «Вместе мы сильнее». Победа будет за нами! – верен боец с позывным «Сапер» из 76-й воздушно-десантной дивизии.

 Вместе с десантниками в низовьях Днепра воюют и мотострелки 80-й Арктической бригады. Им передали очередной автомобиль. А доставленные стройматериалы с трудом поместились в небольшой «Ниве».

 - Огромное спасибо земляку своему Андрею, очень давно друг друга знаем, его товарищу Славе, за этот автомобиль, который они собрали, восстановили и послали нам в подарок. Огромное спасибо! – поблагодарил военнослужащий с позывным «Бура».

 - Нам передали утеплитель, и очень много строительных материалов, которые нам помогут в дальнейшем в обустройстве нашего быта. Сейчас пока погода нормальная, но скоро пойдут дожди, нужно будет заниматься стройкой, - рассказал боец с позывным «Тамбов».

 Большую работу в выполнили водители большегрузных фур. На этот раз они шли не колонной, а каждый по своему маршруту. В том числе доставляя грузы в прифронтовой полосе.

- Парни только что подходили, жали руки, говорили спасибо огромное. На постах каждый вот так рук помахал. Мы тоже в ответ, мол все нормально! Потому что знают, что идем с гуманитарной помощью. Поеду обязательно снова. Это наша святая обязанность, и как говориться – чем можем, всегда поможем, - поделился водитель Евгений Кожевников.

Каждая доставленная за три с половиной тысячи километров машина, каждая маскировочная сеть, каждая коробка с гуманитарной помощью – это тоже вклад в общую победу.

 Сейчас российским войскам удалось занять практически все острова в нижнем течении Днепра. Здесь воюют и десантники, и мотострелки, и танкисты, и операторы БПЛА. Все вместе они приближают победу. Им всем из Поморья были доставлены очень важные и нужные грузы.

18 август 09:39 | : Политика

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