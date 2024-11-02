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85-летняя бабушка из Архангельска вяжет носки бойцам СВО

Алла Назарова вяжет для военнослужащих Поморья носки из овечьей шерсти. Нитки выбирает с особенной любовью, а в каждой петельке – частица большой молитвы Пресвятой Богородице.

 Одну пару носков архангелогородка делает всего за два дня, а в мыслях и сердце – переживания за земляков на передовой. В партию носков, переданную Народному фронту, наша героиня положила трогательное письмо в адрес бойцов СВО со словами искренней поддержки и веры в победу!

 – Я молюсь за них, за Русь нашу святую, – со слезами на глазах говорит Алла Георгиевна. – Буду продолжать вязать нашим ребятам, чтобы им было тепло в их трудной ситуации. Вязать люблю, для меня это в радость.

 Хотите присоединиться к сбору помощи для наших бойцов? Приходите в Народный фронт на Троицкий, 39. Деньги можно отправить на общий счёт от региона.

23 ноябрь 10:00 | : Политика

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