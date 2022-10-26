Священник представил в Екатеринбурге Общественную палату Поморья

Секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов в качестве представителя Общественной палаты Архангельской области принял участие в конгрессе «Петровских городов».
На форум в Екатеринбурге собрались делегации общественных палат из городов, которые, как и Екатеринбург в 1723 году, были основаны по воле Петра Великого и внесли исторический вклад в формирование промышленности России и укрепление ее обороноспособности.
Такие города расположены в 34 регионах России, на Урале в их число, помимо Екатеринбурга, входят Алапаевск, Невьянск, Нижний Тагил, Полевской, Каменск-Уральский.
Отец Валерий рассказал о роли императора Петра Великого в истории Поморья, о лучших проектах и общественных инициативах общественников нашего региона, о памятниках и святынях Русского Севера, о планах возрождения Спасо-Преображенского собора в Холмогорах и Новодвинской крепости.
«Участие способствовало обмену мнениями по актуальным вопросам развития гражданского общества, формированию общих планов и идей сотрудничества, — прокомментировал событие протоиерей Валерий. — В ходе общения удалось познакомиться с опытом регионов, взять на вооружение идеи, способствующие сохранению истории и культуры, воспитанию и просвещению детей и молодежи. В рамках конгресса отец Валерий получил много приглашений посетить вместе с северянами святыни богохранимой уральской земли».
Отметим, что задача конгресса заключалась в том, чтобы общественники со всей России смогли вживую обменяться опытом по сохранению исторической памяти, рассказать о работе по сохранению объектов культурного наследия петровских времен, о лучших региональных практиках и гражданских инициативах, которые, например, служат подспорьем для воспитания молодежи и развития внутреннего туризма.
(по материалам Архангельской епархии)