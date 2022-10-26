Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Священник представил в Екатеринбурге Общественную палату Поморья

Секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов в качестве представителя Общественной палаты Архангельской области принял участие в конгрессе «Петровских городов».

На форум в Екатеринбурге собрались делегации общественных палат из городов, которые, как и Екатеринбург в 1723 году, были основаны по воле Петра Великого и внесли исторический вклад в формирование промышленности России и укрепление ее обороноспособности.

Такие города расположены в 34 регионах России, на Урале в их число, помимо Екатеринбурга, входят Алапаевск, Невьянск, Нижний Тагил, Полевской, Каменск-Уральский.

Отец Валерий рассказал о роли императора Петра Великого в истории Поморья, о лучших проектах и общественных инициативах общественников нашего региона, о памятниках и святынях Русского Севера, о планах возрождения Спасо-Преображенского собора в Холмогорах и Новодвинской крепости.

«Участие способствовало обмену мнениями по актуальным вопросам развития гражданского общества, формированию общих планов и идей сотрудничества, — прокомментировал событие протоиерей Валерий. — В ходе общения удалось познакомиться с опытом регионов, взять на вооружение идеи, способствующие сохранению истории и культуры, воспитанию и просвещению детей и молодежи. В рамках конгресса отец Валерий получил много приглашений посетить вместе с северянами святыни богохранимой уральской земли».

Отметим, что задача конгресса заключалась в том, чтобы общественники со всей России смогли вживую обменяться опытом по сохранению исторической памяти, рассказать о работе по сохранению объектов культурного наследия петровских времен, о лучших региональных практиках и гражданских инициативах, которые, например, служат подспорьем для воспитания молодежи и развития внутреннего туризма.

(по материалам Архангельской епархии)

23 ноябрь 09:11 | : Политика / Верую

Главные новости


От малого к большому. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Кирдык вашей Швеции. Русский бунт в фильме Натальи Назаровой «Плакать нельзя»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2022 (267)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20