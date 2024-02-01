В Архангельской епархии обсудили летний ремонт храмов

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий возглавил рабочую встречу с клириками в епархиальном управлении.

Участниками совещания стали секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, глава архиерейской службы протокола священник Николай Герасимов, настоятель Ильинского собора Архангельска иерей Сергий Карельский, секретарь епархиальной комиссии по канонизации иеромонах Феофил (Волик), настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Державная» в поселке Цигломень города Архангельска иерей Феликс Сумароков и клирик Иоанно-Богословского монастыря в деревне Ершовке священник Никита Масликов.

На повестке встречи был ряд вопросов, связанных с повседневной работой епархиального управления и с хозяйственной деятельностью на приходах.

Протоиерей Валерий Суворов доложил о текущей работе епархиальных отделов, которая осуществляется во взаимодействии с общественными организациями и органами государственной и муниципальной власти.

Помимо прочего на встрече были рассмотрены вопросы, касающиеся ремонтных и строительных работ, которые выполняются в храмах епархии в теплый сезон.

Митрополит Корнилий выразил всем участникам встречи признательность за их труды во славу Святой Христовой Церкви и пожелал им помощи от Воскресшего Господа в дальнейшем пастырском служении.