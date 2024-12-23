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Набережная реки Соломбалка принимает цивилизованный вид

О ходе работ на важном рекреационном объекте города рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Срок окончания контракта в конце мая, а многие виды работ можно выполнять и в зимних условиях. Терять время нельзя – к лету прогулочная набережная должна быть открыта.

Подрядчик уже смонтировал пергольные конструкции в районе спуска к воде. Вместе с общественным контролем мы решили, что спуск к воде с берега должен быть.

Как и обещали, завершили работы и на берегу со стороны храма. Здесь установлен детский игровой комплекс, скамьи и урны. Эта часть уже открыта для прогулок, а с сегодняшнего дня включим фонари. 

Напомню, что благоустройство набережной Соломбалки – это выбор архангелогородцев. Именно эта территория стала лидером народного голосования в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Много традиционного для Севера дерева, смотровые бинокли, скамьи, шезлонги, спуск к воде – мы стараемся создать в Соломбале свое уникальное прогулочное пространство, которое будет интересно и горожанам, и туристам.


17 январь 13:08 | : Политика / Экономика

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