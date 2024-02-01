На берегах реки Соломбалка обустраивается новая прогулочная зона

О будущей рекреации рассказывает глава Архангельска Дмитрий Морев:

- На двух берегах Соломбалки кипит работа: вместе с активными соломбальцами мы создаем здесь интересную прогулочную набережную.



Работают сразу два подрядчика. Сегодня вместе с общественниками и депутатами мы на месте обсудили, какие особенности территории нужно учесть.



Конечно, в первую очередь жители заботятся о сохранении зеленых аллей. Это подтвердил член окружного общественного совета Соломбалы Алексей Бельков. На берегу со стороны ул. Адмиралтейской подрядчик применяет ручной труд для подготовки основания дорожек, а ранее поврежденные корни обработал садовым варом и подтвердил это документально.



По берегу, где находится сама набережная, ситуация еще сложнее. Здесь корни деревьев выступают прямо на поверхность. Мы предложили общественникам еще раз обсудить: оставить тропу аллеи нетронутой, чтобы не повредить зеленые насаждения, или все же заниматься устройством дорожки с отсевом. Это мнение примем во внимание.



Сейчас подрядчик занимается демонтажем старого деревянного настила. Ему на смену придет современная и широкая набережная – из террасной доски, со смотровой площадкой, скамейками, шезлонгами и освещением. В дальнейшем мы планируем установить здесь информационные стенды, которые расскажут о славной истории корабельной стороны Архангельска!



Объем работы на этом сложном объекте благоустройства большой, поэтому завершающие работы подрядчик будет выполнять уже следующей весной. Но основная часть запланирована на год текущий. Контроль со стороны общественников и депутатов в реализации президентского нацпроекта "Жилье и городская среда" нам в помощь!



