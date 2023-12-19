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Архангелогородцы смогут проголосовать за благоустройство своих территорий

О дате начала голосования сообщил градоначальник столицы региона Дмитрий Морев:

- Рейтинговое голосование за территории благоустройства в этом году начнется на месяц раньше обычного – 15 марта.

 Напомню, что в прошлом году победила набережная реки Соломбалки, и ей мы займемся этим летом. А весной жителям предстоит определить, какой проект станет приоритетным для благоустройства в 2025 году.

 Президент России Владимир Путин буквально две недели назад сообщил, что нацпроект «Жилье и городская среда» продлевается до 2030 года. Будем создавать новые пространства для отдыха!

 На уровне города постановление об организации народного голосования мной уже подписано. Утвержден и список территорий, которые будут предложены на выбор жителей:

Общественная территория от дома № 16 по ул. Ленинской в сторону ул. Матросова

Парк им. М.В. Ломоносова

Сквер в районе дома № 28 по ул. Красных партизан

Сквер в районе ТЦ "Богатырь" между домами № 81 и 85 по ул. Воскресенской

Общественная территория в районе дома № 29 по ул. Попова

Общественная территория вдоль просп. Обводный канал по четной стороне на участке от ул. Выучейского до ул. Розы Люксембург

Общественная территория у дома № 39, корп. 3 по ул. Ильича

Ул. Победы, д. 35, парк

Сквер в районе КЦ "Луч"

Набережная Северной Двины от Архангельского ЛВЗ до ул. Гагарина

Общественная территория по Лахтинскому шоссе у школы № 93

Общественная территория между домами № 80 по ул. Логинова и № 89, 91 по ул. Воскресенской

Общественная территория на пересечении ул. Революции и просп. Ленинградского.

 Уже можно определяться со своим выбором, чтобы быть в первых рядах проголосовавших в середине марта.


30 январь 14:27 | : Политика

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