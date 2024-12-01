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Пенсионерка из Архангельска передала бензогенератор для бойцов на СВО

Светлана Щепина позвонила в Народный фронт с предложением: вывезти с её дачи бензиновый генератор и отправить его парням в зону СВО.

 Энергоустановку несколько лет назад для бытовых нужд купил сын северянки, и всё это время генератор стоял на участке без дела. В этом году сын Светланы подписал контракт и отправился на передовую в составе одного из подразделений региона.

 Узнав о перебоях с электричеством "за лентой", женщина передала дорогостоящее оборудование в наш региональный штаб. Теперь генератор уйдет к военнослужащим Архангельской области с ближайшей доставкой гуманитарных грузов.

 Присоединяйтесь к сбору помощи для земляков: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya

16 декабрь 10:41 | : Политика

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