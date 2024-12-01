Пенсионерка из Архангельска передала бензогенератор для бойцов на СВО

Светлана Щепина позвонила в Народный фронт с предложением: вывезти с её дачи бензиновый генератор и отправить его парням в зону СВО.



Энергоустановку несколько лет назад для бытовых нужд купил сын северянки, и всё это время генератор стоял на участке без дела. В этом году сын Светланы подписал контракт и отправился на передовую в составе одного из подразделений региона.



Узнав о перебоях с электричеством "за лентой", женщина передала дорогостоящее оборудование в наш региональный штаб. Теперь генератор уйдет к военнослужащим Архангельской области с ближайшей доставкой гуманитарных грузов.



Присоединяйтесь к сбору помощи для земляков: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya.