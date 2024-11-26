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"Ирландцы" с СВО благодарят жителей Поморья за поддержку

В Народный фронт пришло видео от военнослужащих из роты по управлению дронами. Парни из ударного отряда "Ирландцы" бригады "Гром" – "Каскад" выражают признательность землякам за очередную партию гуманитарной помощи в виде бензогенератора и большого набора автоинструментов. 

Портативная энергетическая установка поможет ребятам подзаряжать оборудование и технику в полевых условиях, а набор гаечных ключей и отвёрток станет существенным подспорьем в починке техники. 

Мы продолжаем сбор гуманитарных посылок для бойцов из Архангельской области. Ждём вас на Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло), телефон: 8 (8182) 20-02-74. Поддержка тыла бесценна.

04 январь 11:30 | : Политика

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