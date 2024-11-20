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Народный фронт Поморья подводит итоги года

Результаты работы Народного фронта в Архангельской области в 2024 году:

– Добились завершения строительства ФАПа-долгостроя в селе Койда Мезенского округа. Теперь учреждение работает в новом здании. 

– Заставили подрядчика исправить недочёты при ремонте моста через реку Соломбалку и путепровода через железную дорогу в микрорайоне Первых пятилеток. Наши замечания устранены. 

– После вмешательства Народного фронта юным хоккеистам из Котласа дали бесплатное время на ближайшем ледовом катке. До этого их возили в соседнюю область. Наш сигнал заставил чиновников одуматься: сейчас у детей есть 2 часа бесплатного льда по воскресеньям. 

– В результате обращения в надзорные органы в округе Варавино-Фактория сровняли с землёй остатки опасного долгостроя на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта.

– Добились освещения улиц Центральная и Хуторская посёлка Лайский Док. Теперь жители с радостью гуляют по своему посёлку. 

– Очень многое сделали для помощи бойцам СВО. Доставили более 15 тонн грузов. Это квадрокоптеры, рации, пиломатериалы, генераторы, автоинструменты, медикаменты, печки-буржуйки, продукты, средства гигиены и реабилитации, одежда и вещи для мирных граждан.
В 2025 году наша работа будет продолжена. 

От всей души поздравляем всех с Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья, добра, мирного неба над головой и семейного благополучия. 

31 декабрь 11:07 | : Политика

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