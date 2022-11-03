Михаил Кисляков: "Мы не имеем морального права голосовать против бюджета"

Депутат Госдумы Михаил Кисляков о том, почему некоторые парламентские партии проголосовали против принятия бюджета.
24 ноября депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении бюджет на 2023-2025 года. Деньги, в первую очередь, пойдут на укрепление обороноспособности страны, что продиктовано нынешними условиями и на выполнение социальных обязательств, в том числе пунктов народной программы «Единой России».
Депутат Госдумы Михаил Кисляков, рассказал о том, что бюджет получился сложный, но сбалансированный. Впервые за многие года дефицитный - порядка 3 трлн. рублей, что и прогнозировалось. Это связано с падением нефтегазовых доходов и переориентацией российской экономики. Однако, в этом нет ничего угрожающего нашему государству. В России есть фонд национального благосостояния, который насчитывает 9 трлн. рублей. Расходы на социальную сферу не только не снизятся, но и увеличатся. Например, расходы на здравоохранение по сравнению с 2019 г. увеличились на 60%, на образование - на 35%, на культуру - на 61%.
«К сожалению, две партии проголосовали против принятия бюджета. Коммунистическая партия и Справедливая Россия — Патриоты — За правду. В числе проголосовавших был депутат, представляющий интересы Архангельской области Игорь Ананских. А это значит, что они против социальных выплат, увеличения пенсий, чтобы нашим защитникам, участвующим в СВО, было выплачено довольствие, выдано, как положено, обмундирование. Пусть будут тогда честными до конца и если проголосовали против бюджета, пусть откажутся от получения федеральных субсидий вообще, от своих кабинетов, зарплат, которые тоже выплачиваются из бюджета.
В сложное время для страны, в период СВО, беспрецедентного санкционного давления, они имеют наглость голосовать против бюджета. В такой момент, даже если бюджет был бы в 10 раз меньше, мы не имеем морального права так поступать. Голосование против, в знак протеста, это инфантилизм, а последствия непринятия бюджета - угроза национальной безопасности, саботаж работы всех государственных органов, бюджетных организаций, парализованная работа регионов», - считает парламентарий.
По мнению депутата, позиция оппозиционных партий обусловлена тем, что их предложения не вошли в законопроект третьего чтения. В своих поправках они предлагают нереалистичные, даже фантастические вещи, которые пообещали своим избирателям. Например, увеличить размер пенсий в два раза, нынешние расходы на образование в два раза.
«Наша партия тоже этого хочет, но движется поступательно. Они же хотят изменений революционным путем», - добавил Михаил Кисляков.
Более 3 трлн. рублей будет направлено на финансовую поддержку регионов. Предварительно, в 2023 году Архангельская область получит 43 млрд. рублей.
«Этот депутат лишил бы наш регион этих субвенций. А ведь деньги пойдут на строительство школ, больниц, капремонт соцучреждений. В бюджет области заложены расходы по нацпроектам в размере 22,5 млрд. рублей – из них около 80% составляют федеральные средства.
Сейчас бюджет сформирован так, чтобы доходы сравнялись с расходами. Мы сдержанны в своих прогнозах, так как никто не может гарантировать, что будет завтра с учетом нынешних обстоятельств. Всем партиям сейчас важно сплотиться, даже несмотря на разногласия, потому что в конечном итоге цели у нас одни. Это сохранение суверенитета и процветание нашей страны. И сейчас мы должны сосредоточиться на этом», - заключил депутат Государственной Думы Михаил Кисляков.