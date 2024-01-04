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Судебные приставы прониклись духовностью Сийского монастыря

    Сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов посетили Антониево-Сийский монастырь.

    «Монастырь был основан в 1520 году преподобным Антонием на небольшом полуострове Михайловского озера, в течении реки Сия. По своему первому и главному храму ноcит имя Свято-Троицкий монастырь, — сообщается на странице ведомства в соцсети. — Сотрудники познакомились с историей обители, поднялись на колокольню, откуда открываются прекрасные виды на озеро, много говорили со служителями о возрождении духовности в обществе. Завершилась экскурсия обедом в монастырской трапезной». 

07 июнь 09:55 | : Будни / Верую

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