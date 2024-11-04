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Дмитрий Морев решил наказывать МДУ рублем за плохую работу

Все коммунальные службы и предприятия продолжают устранять последствия непогоды. Снегопад, а затем резкая смена температуры привели к образованию гололёда повсеместно. Дорожные службы работали в усиленном режиме, но этого оказалось недостаточно.

 Департамент транспорта проводит мониторинг территорий, учитывает жалобы в соцсетях и следит за уборкой через систему видеонаблюдения. В течение недели МДУ ежедневно выдавались предписания на устранение нарушений.

 - Основные нарушения: при длительном снегопаде не проведена снегоочистка проезжей части, не выполнена обработка тротуаров песком. Работы по содержанию объектов, на которых выявлены замечания, приниматься к оплате не будут, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Департаменту транспорта глава города поручил вместе с МДУ еще раз рассмотреть сам механизм работы в сложных погодных условиях: ненормально, когда решать задачи по содержанию тротуаров и дорог нужно в «ручном режиме».

 За последние сутки в ЕДДС поступило почти 400 звонков. Большая часть – это жалобы на управляющие компании, которые не удосужились обработать дворы песком. Департамент городского хозяйства еще раз связывается с руководителями УК и ТСЖ, добиваясь результативной работы.

26 ноябрь 12:15 | : Политика / Экономика

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