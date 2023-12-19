Дмитрий Морев призвал чиновников и коммерсантов встать на борьбу с сосулями

На этой неделе синоптики прогнозируют потепление и снегопады: такая погода способствуют быстрому образованию наледи на крышах зданий. Управляющие компании и собственники административных зданий обязаны обеспечить безопасное содержание крыш.



Руководителям округов глава Архангельска Дмитрий Морев поручил провести мониторинг ситуации, отработать все поступившие от жителей жалобы и направить предупреждающие письма ответственным организациям.

- Призываю УК, ТСЖ, собственников административных зданий, управляющих магазинами незамедлительно приступить к уборке крыш, чтобы не допустить схода снега и падения сосулек! За ненадлежащее исполнение обязанностей предусмотрена административная ответственность, а в ряде случаев и уголовная, - отметил Дмитрий Морев.

Также департаменту транспорта глава города поставил задачу оценить качество уборки наледи после устранения дефектов на коммунальных сетях. Уже сегодня специалисты начнут объезд адресов, по которым поступали сигналы от горожан.