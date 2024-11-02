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В Архангельской области входит в моду сравнительно новая профессия

Одним из актуальных направлений переобучения в рамках нацпроекта «Демография» стала образовательная программа «Оператор беспилотных авиационных систем».

В ноябре в региональном центре опережающей профессиональной подготовки успешно прошли аттестацию по новой специальности 29 человек. В течение двух месяцев для них были организованы занятия по обучению навыкам управления дронами, их техническому обслуживанию и использованию оборудования в различных областях.

Программа реализована центром опережающей профессиональной подготовки совместно с федерацией гонок дронов Архангельской области при поддержке региональных министерства труда, занятости и социального развития и минобра.

– Бесплатное обучение для отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» проводится с 2020 года, – рассказал глава минтрудсоцразвития Архангельской области Владимир Торопов. – В 2024 году прием заявлений на единой цифровой платформе «Работа России» стартовал в марте, дальнейшая работа по сопровождению граждан ведется в кадровых центрах региона. С начала периода для граждан были доступны около 200 образовательных программ. Обучение проводится с целью дальнейшего трудоустройства к конкретному работодателю. Подготовка специалистов для работы с беспилотными летательными аппаратами является важным шагом в решении задачи по обеспечению предприятий региона квалифицированными кадрами.

Владимир Торопов также отметил, что между областным центром занятости, министерством и центром опережающей подготовки налажено взаимодействие для обсуждения и совместного принятия решений по вопросам, связанным с реализацией образовательной программы.

Как пояснила директор центра опережающей профессиональной подготовки Архангельской области Алена Климова, в 2024 году организация определена в качестве регионального центра обучения и реализует шесть образовательных программ, подобранных исходя из запросов граждан.

– В Архангельской области наибольшим спросом у граждан пользовались программы «Оператор беспилотных авиационных систем», «Делопроизводство для офис-менеджера и кадровое делопроизводство», а также «Электрогазосварщик», – отметила Алена Климова.

По ее словам, слушатели курса получили качественные теоретические знания и практические навыки, позволяющие уверенно работать с беспилотниками, а в итоге – востребованную профессию.

Стоит отметить, что в состав экзаменационной комиссии вошли представители потенциального работодателя, которые уже пригласили специалистов на собеседование.

21 ноябрь 12:58 | : Политика / Экономика

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