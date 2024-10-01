Молодежь Архангельской области получит "Билет в будущее"

Профессиональные пробы проекта "Билет в будущее", который реализуется по поручению Президента РФ В.В.Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта «Образование», стартовали в Архангельской области.



Как сообщает региональный оператор проекта "Билет в будущее" областной Центр опережающей подготовки, для участников - учеников 6-11 классов, ЦОПП совместно с образовательными организациями и организациями-партнёрами предлагает профессиональные пробы по 86 направлениям.



Все профессии, специальности и направления подготовки, представленные в спектре проб, согласованы с региональным министерством образования и федеральным оператором проекта - Фондом Гуманитарных Проектов.



В 2024 году впервые среди направлений проб заявлены:

- спасатель (Северный Арктический федеральный университет);

- дизайнер (Академия ТОП)

-графический дизайнер (Академия ТОП);

- технологии индустрии красоты (Архангельский торгово-экономический колледж);

- туризм и гостеприимство (Архангельский торгово-экономический колледж);

-лаборант химического анализа (Коряжемский индустриальный техникум);

- технология комплексной переработки древесины (Новодвинский индустриальный техникум);

- эксплуатация беспилотных и авиационных систем (Архангельский политехнический техникум).



Продолжают пользоваться популярностью среди школьников области пробы по направлениям: BIM-инженер-проектировщик, инженер-кораблестроитель, повар, архитектор, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинист лесозаготовительных машин, кинолог и другие.



Педагог-навигатор средней школы № 27 Архангельска Виктория Таборская так отзывается о мероприятиях проекта:



— В рамках пробы школьники включились в типовую для профессионального направления деятельность. У нас были пробы по специальностям: автомеханик и машинист дорожных машин. В ходе пробы ученики решали профессиональные задачи, диагностировали рабочее оборудование, искали неисправности, знакомились с техникой безопасности. Все задания решались в условиях максимально приближенных к реальной деятельности. Школьники охотно взаимодействовали с наставниками, задавали вопросы, проявляли интерес, атмосфера была доброжелательная и рабочая. Проба - хорошая возможность расширить кругозор в конкретном профессиональном направлении.



В период с 1 по 19 октября профессиональные пробы посетили более 390 школьников из 15 муниципальных образований области. Ожидается, что до конца ноября участниками проб станут около 1500 школьников.



(на фото: Онежский индустриальный техникум, Центр профориентационной деятельности САФУ, Высшая школа энергетики, нефти и газа САФУ)



