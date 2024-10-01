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Молодежь Архангельской области получит "Билет в будущее"

Профессиональные пробы проекта "Билет в будущее", который реализуется по поручению Президента РФ В.В.Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта «Образование», стартовали в Архангельской области.

 Как сообщает региональный оператор проекта "Билет в будущее" областной Центр опережающей подготовки, для участников - учеников 6-11 классов, ЦОПП совместно с образовательными организациями и организациями-партнёрами предлагает профессиональные пробы по 86 направлениям.

 Все профессии, специальности и направления подготовки, представленные в спектре проб, согласованы с региональным министерством образования и федеральным оператором проекта - Фондом Гуманитарных Проектов.

 В 2024 году впервые среди направлений проб заявлены:
 - спасатель (Северный Арктический федеральный университет);
 - дизайнер (Академия ТОП)
 -графический дизайнер (Академия ТОП);
 - технологии индустрии красоты (Архангельский торгово-экономический колледж);
 - туризм и гостеприимство (Архангельский торгово-экономический колледж);
 -лаборант химического анализа (Коряжемский индустриальный техникум);
 - технология комплексной переработки древесины (Новодвинский индустриальный техникум);
 - эксплуатация беспилотных и авиационных систем (Архангельский политехнический техникум).

 Продолжают пользоваться популярностью среди школьников области пробы по направлениям: BIM-инженер-проектировщик, инженер-кораблестроитель, повар, архитектор, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, машинист лесозаготовительных машин, кинолог и другие.

 Педагог-навигатор средней школы № 27 Архангельска Виктория Таборская так отзывается о мероприятиях проекта:

 — В рамках пробы школьники включились в типовую для профессионального направления деятельность. У нас были пробы по специальностям: автомеханик и машинист дорожных машин. В ходе пробы ученики решали профессиональные задачи, диагностировали рабочее оборудование, искали неисправности, знакомились с техникой безопасности. Все задания решались в условиях максимально приближенных к реальной деятельности. Школьники охотно взаимодействовали с наставниками, задавали вопросы, проявляли интерес, атмосфера была доброжелательная и рабочая. Проба - хорошая возможность расширить кругозор в конкретном профессиональном направлении.

 В период с 1 по 19 октября профессиональные пробы посетили более 390 школьников из 15 муниципальных образований области. Ожидается, что до конца ноября участниками проб станут около 1500 школьников.

(на фото: Онежский индустриальный техникум, Центр профориентационной деятельности САФУ, Высшая школа энергетики, нефти и газа САФУ)


22 октябрь 07:30 | : Политика

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