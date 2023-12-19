Безработные Архангельска надеются на лучшие дни

День безработного приходится на 28 января. В честь этого (профессионального праздника?) в Архангельской области прошел ряд мероприятий. При этом стоит отметить, что шкала безработицы в регионе по данным статистики одна из самых низких в стране.

Подробности в материале издания «Регион 29»:

- В рамках декады в кадровом центре столицы Поморья прошел день открытых дверей. Для участников работали консультационные пункты и цифровые сервисы, интерактивные площадки учебных заведений и Центра опережающей профессиональной подготовки. Посетители узнали о возможностях профобучения в рамках проекта «Демография», открытии собственного бизнеса и службе по контракту.

Мероприятия декады состоялись и в муниципалитетах. В Виноградовском округе, например, прошло собеседование с представителем аграрной компании. По его итогам несколько человек получили возможность найти работу.

В Пинеге состоялось мероприятие по психологической поддержке для безработных женщин. Участницы узнали, как адаптироваться к нынешним условиям труда и как бороться с психологическими проблемами, препятствующими самореализации.



Напомним, что во всех кадровых центрах Поморья оформлены информационные стенды для граждан. Из них можно узнать об актуальных вакансиях, изменениях в законе о занятости, статусе безработного и многое другое.

Всего в мероприятиях декады приняли участие более тысячи граждан по всему региону.

— Безработным гражданам доступен широкий спектр услуг, которые предоставляют кадровые центры региона, — рассказала Светлана Скоморохова. — Северянам оказывают содействие в поиске подходящей работы или в оформлении самозанятости, проводят профориентационные тестирования, также граждане могут обратиться за направлением на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Кроме того, в кадровых центрах безработным гражданам оказывают психологическую поддержку.

С начала 2024 года при содействии региональной службы занятости нашли работу 1056 человек, в том числе 775 безработных. 248 северян были направлены службой занятости на профессиональное обучение.