Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Безработные Архангельска надеются на лучшие дни

День безработного приходится на 28 января. В честь этого (профессионального праздника?) в Архангельской области прошел ряд мероприятий. При этом стоит отметить, что шкала безработицы в регионе по данным статистики одна из самых низких в стране.

Подробности в материале издания «Регион 29»:

- В рамках декады в кадровом центре столицы Поморья прошел день открытых дверей. Для участников работали консультационные пункты и цифровые сервисы, интерактивные площадки учебных заведений и Центра опережающей профессиональной подготовки. Посетители узнали о возможностях профобучения в рамках проекта «Демография», открытии собственного бизнеса и службе по контракту.

Мероприятия декады состоялись и в муниципалитетах. В Виноградовском округе, например, прошло собеседование с представителем аграрной компании. По его итогам несколько человек получили возможность найти работу. 

В Пинеге состоялось мероприятие по психологической поддержке для безработных женщин. Участницы узнали, как адаптироваться к нынешним условиям труда и как бороться с психологическими проблемами, препятствующими самореализации.

 Напомним, что во всех кадровых центрах Поморья оформлены информационные стенды для граждан. Из них можно узнать об актуальных вакансиях, изменениях в законе о занятости, статусе безработного и многое другое.

Всего в мероприятиях декады приняли участие более тысячи граждан по всему региону.

— Безработным гражданам доступен широкий спектр услуг, которые предоставляют кадровые центры региона, — рассказала Светлана Скоморохова. — Северянам оказывают содействие в поиске подходящей работы или в оформлении самозанятости, проводят профориентационные тестирования, также граждане могут обратиться за направлением на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Кроме того, в кадровых центрах безработным гражданам оказывают психологическую поддержку.

С начала 2024 года при содействии региональной службы занятости нашли работу 1056 человек, в том числе 775 безработных. 248 северян были направлены службой занятости на профессиональное обучение. 

08 февраль 12:11 | : Экономика

Главные новости


Ботаник. Из наследия Анатолия Беднова
Борис Шергин. О происхождении фамилии писателя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (90)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20