Сенатор Иван Новиков всерьез задумался о долголетии

Сенатор СФ от Архангельской области Иван Новиков и министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов обсудили опыт Москвы по созданию центров активного долголетия и о тех практик работы с людьми старшего поколения, которые работают в Архангельской области.

Для людей "серебряного" возраста это возможность оставаться социально активными, заниматься спортом, творчеством - то есть вести насыщенную и интересную жизнь.

На контроле у заместителя секретаря Архангельского реготделения «Единой России» Ивана Новикова ремонт кадровых центров в рамках нацпроекта "Демография".

В скором времени ожидается открытие обновленных центров занятости в четырех муниципалитетах региона. В Шенкурске, где под эти цели возводится новое модульное здание - пока все работы тоже идут по плану, ожидается поставка конструкций.

По графику продолжается и ремонт в лагере «Альтаир». На сегодня завершено строительство пристроек к двум жилым корпусам, установлена сантехника, идут внутренние работы в медблоке и здании столовой.

До конца октября по плану должны быть установлены межкомнатные двери в жилых корпусах, завершены работы по электрике, смонтирована система пожарной сигнализации и положен линолеум.